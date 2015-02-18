مصاف پاس قوامین کرمانشاه با دانشگاه آزاد برای صعود به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نهایی لیگ برتر ووشو مردان صبح روز پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد که در یکی از دیدارهای این مرحله تیم پاس قوامین کرمانشاه به مصاف دانشگاه آزاد خواهد رفت.

دیگر دیدار این مرحله بین تیم های پارس جنوبی و شهرداری بندر عباس برگزار می شود تا تیم های راه یافته به دیدار پایانی مشخص شوند.

دیدار فینال و رده بندی رقابت ها نیز ظهر روز پنج شنبه برگزار خواهد شد تا در نهایت قهرمان این دوره از مسابقات فردا مشخص شود.

گفتنی است، نماینده کرمانشاه در این فصل و در گروه دوم مسابقات با تیم های پارس جنوبی، سپاه میرجاوه سیستان و بلوچستان، پاس قوامین ناجا و هیات آذربایجان شرقی به رقابت پرداخت و توانست به همراه پارس جنوبی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورد.