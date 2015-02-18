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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

در نیمه نهایی لیگ برتر ووشو انجام می شود؛

مصاف پاس قوامین کرمانشاه با دانشگاه آزاد برای صعود به فینال

مصاف پاس قوامین کرمانشاه با دانشگاه آزاد برای صعود به فینال

کرمانشاه- تیم پاس قوامین کرمانشاه برای صعود به فینال لیگ برتر ووشو به مصاف دانشگاه آزاد اسلامی می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نهایی لیگ برتر ووشو مردان صبح روز پنج شنبه ۳۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد که در یکی از دیدارهای این مرحله تیم پاس قوامین کرمانشاه به مصاف دانشگاه آزاد خواهد رفت.

دیگر دیدار این مرحله بین تیم های پارس جنوبی و شهرداری بندر عباس برگزار می شود تا تیم های راه یافته به دیدار پایانی مشخص شوند.

دیدار فینال و رده بندی رقابت ها نیز ظهر روز پنج شنبه برگزار خواهد شد تا در نهایت قهرمان این دوره از مسابقات فردا مشخص شود.

گفتنی است، نماینده کرمانشاه در این فصل و در گروه دوم مسابقات با تیم های پارس جنوبی، سپاه میرجاوه سیستان و بلوچستان، پاس قوامین ناجا و هیات آذربایجان شرقی به رقابت پرداخت و توانست به همراه پارس جنوبی جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورد.

کد مطلب 2500488

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