به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست امروز شنبه با حضور مسئولان سازمان لیگ و نمایندگان تیم‌های صعود کننده به مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال برگزار شد که نمایندگان تیم‌های پیکان، نوین کشاورز، میزان خراسان، متین ورامین و بازرگانی جواهری گنبد در این نشست حضور داشتند و نمایندگان تیم‌های شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه و وزارت دفاع غایب بودند.

پس از صحبت‌های منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ در خصوص موانع برگزاری مسابقات در سالن 12 هزار نفری آزادی و بحث و بررسی نمایندگان تیم‌ها مقرر شد دیدارهای نیمه نهایی به صورت دو از سه در شهرهای تیم‌های میزبان برگزار شود و دیدارهای رده‌بندی و فینال به صورت تک بازی در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی(فدراسیون والیبال) در تهران انجام شود.

در این نشست پیشنهادهای زیر ارایه شد:

1- روش اول به گونه‌ای است که مرحله نیمه نهایی به بازی سوم کشیده نمی‌شود و بازی رفت مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه 13 اسفندماه و دور برگشت یکشنبه 17 اسفندماه برگزار شود. در این روش مرحله نهایی شامل دیدار رده‌بندی و نهایی به صورت تک مسابقه روز دوشنبه 24 اسفندماه در تهران پیگیری خواهد شد.

2- بازی رفت مرحله نیمه نهایی روز چهارشنبه 13 اسفندماه و دور برگشت یکشنبه 17 اسفندماه برگزار شود. در صورت نیاز به مسابقه سوم چهارشنبه 20 اسفندماه انجام خواهد شد. مرحله نهایی شامل دیدار نهایی و رده‌بندی نیز به صورت تک مسابقه روز دوشنبه 25 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است رتبه‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم مسابقه ای برگزار نمی‌شود و رده‌بندی نهایی تیم‌ها بر اساس امتیازات و رده‌بندی تیم‌ها در مرحله مقدماتی و رفت و برگشت مشخص خواهد شد.