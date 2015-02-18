اسامی بازیکنان پرسپولیس برای بازی با صبا مشخص شد/ غیبت عجیب تادئو

به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام سرپرست پرسپولیس، محمد نوری، علیرضا نورمحمدی، حمیدرضا علی عسگری، هادی نوروزی، سوشا مکانی، رضا خالقی‌فر، مایکل اومانا، فرناندو گابریل، مهرداد کفشگری، امید عالیشاه، احمد نوراللهی، مهدی طارمی، مهدی جعفرپور، مسعود همامی، پیام صادقیان، بابک حاتمی، علی علیپور و محمد عباس‌زاده، نفراتی هستند که بعد از تمرین امروز برای اردوی پیش از بازی راهی هتل المپیک شدند.

در این فهرست نام «تادئو» مهاجم برزیلی به چشم نمی‌خورد. محسن بنگر که برای این بازی محروم است. محمد خانزاده تازه از بند مصدومیت رها شده و در تمرینات حضور پیدا کرده و افشین اسماعیل‌زاده و مهدی دغاغله هم از دیگر غایبان این فهرست هستند.

تیم پرسپولیس فردا پنجشنبه در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم صبای قم خواهد رفت.