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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۸

با حضور وزیر ورزش و جوانان در البرز/

مجموعه ورزشی شهید چمران افتتاح شد/ لزوم توجه به ورزش بانوان

مجموعه ورزشی شهید چمران افتتاح شد/ لزوم توجه به ورزش بانوان

کرج- ورزشگاه شهید چمران با حضور وزیر ورزش و جوانان در استان البرز ظهر امروز، افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور وزیر ورزش و جوانان، نمایندگان شورای شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از مجموعه ورزشی شهید چمران بازدید به‌عمل آمد.

در ابتدای این مراسم، عزیز اکبریان، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: کار بسیار بزرگی در شهر کرج انجام شده است. ساخت این مجموعه ورزشی با همت شهرداری کرج و شورای شهر به سرانجام رسید و باید این روند در سال های آینده هم ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال آینده ۱۲ سالن ورزشی در استان البرز شهر کرج به بهره‌برداری خواهد رسید که باید سهم بیشتری از این سالن های ورزشی را به بانوان اختصاص داد.

نماینده مردم کرج در پایان تصریح کرد: توجه به ورزش بانوان باید بیشتر شود تا در مسابقات داخلی و بین‌المللی استان البرز بتوانند عناوین خوبی کسب کنند.

در پایان این مراسم، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: همدلی در استان البرز در پایان به این صورت خواهد بود که امروز شاهد افتتاح دو پروژه خوب ورزشی هستیم باید توسعه انجام شود تا نسل‌های آینده به مشکل نخورند. احداث اماکن ورزشی باعث می شود سلامت، توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری یعنی نشاط و ورزش. درمان، همیشه پرهزینه بوده و باید ورزش که یکی از عناصر مهم در درمان است، بیشتر در کشور مورد اهتمام باشد.

گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: ما هر چقدر در ورزش خرج و سرمایه‌گذاری کنیم باعث از بین رفتن بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها در کشور خواهیم شد.

کد مطلب 2500493

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