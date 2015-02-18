ذخيره سد استقلال به صفر نزديك است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه های آب و فاضلاب شهر بندرعباس در مورد وضعیت تامین آب شرب بندرعباس از سد استقلال میناب بیان داشت: اگر بارندگی در استان وجود نداشته باشد، یکی از راهکارهای لازم برای مقابله با کمبود آب نوبت بندي و جیرهبندی آن است.
وي گفت: با وجود اینکه شهر بندرعباس به ۲۴۰۰ مترمکعب آب در شبانهروز نیاز دارد، اما ميزان آب توليدي ۲۱۰۰ مترمکعب است. که ۱۰۰۰ مترمکعب آن از سد استقلال است و در صورت ادامه وضع موجود، ناگزير به استفاده از حجم مرده سد استقلال خواهيم بود.
خادمي افزود: اقدامهای لازم برای ایجاد ظرفیت جدید تامین آب شهر بندرعباس را در دستور کار خود قرار داديم و تلاش می كنيم با ایجاد چاههای جدید در پايين دست سد شميل نيان، چالش به وجود آمده را تا حد زیادی کاهش دهيم.
خادمی با تاكيد بر اينكه تنها راهكار موثر براي مقابله با بحران كم آبي استفاده از فناوری شیرینسازی آب دریاست، تصريح كرد: هم اكنون طرح شیرینسازی ۱۱۰ هزار مترمکعب آب دریا را نیز در دست اجرا داريم که ۱۰۰ هزار متر مکعب آن در بندرعباس٬ پنجهزار متر مکعب در سیریک و پنجهزار متر مکعب دیگر در طولا و سوزا اجرا میشود.
مدیرعامل آبفای استان یادآور شد: طرح ۱۰۰ هزار متر مکعبی در سال ۹۵ و ۱۰ هزار متر مکعب دیگر نیز در سال ۹۴ به بهرهبرداری میرسد.
نظر شما