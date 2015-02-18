۲۲۰۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امدادبوشهر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر، فرید محبی در چهارمین نشست علمی و فرهنگی کمیته امداد استان بوشهر در جمع دانشجویان و طلاب علوم دینی اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگی این چنین همایش‌ها این است که زمینه تبادل نظر و بروز استعداد ها در قالب این نشست ها فرآهم می شود.

وی با اشاره به اینکه موضوعات نشست سالانه براساس تاکیدات مقام معظم رهبری انتخاب می شود، افزود: کمیته امداد با اجرای این چنین برنامه ها زمینه پرورش نیروهای متخصص را فرآهم می آورد تا بتوانند پس از فارغ‌التحصیلی به بازوانی پرتوان برای توسعه و پیشرفت کشور تبدیل شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر خاطر نشان کرد: کمیته امداد امروزه با توجه برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و معیشتی به عنوان سازمان بزرگ فرهنگی، تربیتی و توانمند سازی تبدیل شده است.

محبی عنوان کرد : اکنون دو هزار ۲۰۹ دانشجو در سطح استان تحت حمایت کمیته امداد هستند که از این تعداد ۵۸ درصد دختر و ۴۲ درصد را پسرها تشکیل می دهند.

۵ میلیارد ریال کمک‌هزینه و شهریه پرداخت شد

وی با بیان اینکه گرایش بیشتر دانشجویان مددجو به دانشگاه های دولتی بوده است، عنوان کرد: از کل دانشجویان تحت حمایت ۷۱ درصد در دانشگاه های دولتی، دو درصد در حوزه و ۲۷ درصد در سایر دانشگاه های دیگر در حال تحصیل هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه کمیته امداد دانش آموزان و دانشجویان نخبه نیازمند و تحت حمایت را شناسایی و حمایت ویژه میکند، گفت: اکنون ۱۴۶ نخبه تحت حمایت کمیته امداد این استان هستند و از خدمات ویژه فرهنگی، تحصیلی و علمی کمیته امداد بهره مند می‌شوند.

لازم به ذکر است که از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۰۰ میلیون تومان برای کمک هزینه تحصیلی و شهریه دانشگاه دانشجویان نیازمند هزینه شده است.