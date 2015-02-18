نوسازی واگن های مترو کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نائبی از افتتاح ایستگاه شریعتی در انتهای خط سه خبر داد و گفت: بزودی ایستگاه های میدان ولیعصر(عج) ، میدان فاطمی و عبدل آباد به بهره برداری می رسد.

وی در پاسخ به نخستین پرسش خبرنگاران درباره اینکه در زمانی که فرماندار تهران بوده است چقدر به عنوان بدنه دولتی با مترو همکاری داشته است، اظهار کرد: وظیفه فرماندار تنها امضا کردن مصوبات فرمانداری بود و تصمیم گیری مسائل کلان در وزارت کشور صورت می گرفت اما به عنوان دستگاه حاکمیتی کمترین چالش را با خدمات شهری و عمومی داشتم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو درباره ایجاد درب های محافظ شیشه ای که قرار است در ایستگاه فرودگاه مهرآباد برای نخستین بار و به صورت پایلوت اجرا شود هم به خبرنگاران گفت: بروید ببینید که در آلمان، ایتالیا ، اتریش ، وین و یا پاریس که 13 خط مترو دارد ، چند ایستگاه مجهز به چنین سیستمی است، آنوقت سوال کنید که چرا طرح پایلوت است.

وی همچنین افزود: باز و بسته شدن همزمان درب های محافظ شیشه ای ایستگاه و درب های قطار تکنولوژی های زیرساختی احتیاج دارد و در حال حاضر تنها امکان اجرای آن در فرودگاه مهرآباد وجود دارد.

نائبی باز هم در خصوص بدهی های دولت به شهرداری مورد سوال قرار گرفت و در این باره بیان کرد: ما با دولت اختلاف محاسباتی داریم یعنی طبق محاسبات یک سوم مبلغ هزینه بلیط را دولت ، یک سوم را مسافر و یک سوم را شهرداری تهران باید بپردازد که در اینجا سهم دولت 70 میلیارد تومان است که این اختلاف عددی از زمان هدفمندی یارانه ها شکل گرفته است .

وی همچنین بزرگترین پرداخت خسارت را، پرداخت خسارت به مترو تهران به واسطه سیلاب عنوان و اظهار کرد: پولش را گرفته ایم و به طور کامل صرف نوسازی و بازسازی کرده ایم.

یکی از خبرنگاران در جریان این نشست از خرابی واگن ها ، هواکش ها و اعتراضات مردم در 1888 پرسید اما مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران تاکید کرد: بنده دیروز در مرکز 1888 بودم و حتی یک مورد گزارش خرابی پله برقی نداشتیم. یک زمانی پله برقی معضل بوده است.

وی درباره جداسازی واگن های خانم و آقایان گفت: مورد داشته ایم که آقایان اعتراض کرده اند چرا یک خانم به واگن ما آمده است که به آنها جواب داده ایم خانم ها می توانند به این قسمت بیایند چون فضای عمومی است اما یک و نیم واگن ابتدا و انتهای قطار فقط مخصوص خانم ها است .

نائبی با اذعان به اینکه فرهنگ سازی کار سختی است، افزود : البته 94 درصد مردم در نظرسنجی از این کار رضایت خاطر داشته اند.

سرانجام سوالات به مبحث همیشگی دستفروشان مترو رسید. اما این بار مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، خطاب به خبرنگاران به طرح این پرسش پرداخت که آیا واقعا مترو متولی دستفروش هاست؟ آِیا این شهر زیرزمینی به شهر روی زمین وصل نیست که معضلات در آن هویدا شود؟ آیا تاوان مشکلات اشتغال را مردم باید با تحمل آلودگی صوتی بدهند؟ آنها هم دلشان می خواهد 20 دقیقه سفری آرام همراه با آرامش داشته باشند.

وی به صراحت به طرح این پرسش پرداخت که به راستی یک دستفروش مهاجر چه چیز برای از دست دادن دارد، در حالی که ماموران مترو برای مقابله با این دستفروش ممکن است درگیر نزاع شوند و یا حتی دستفروش روی آنها چاقو بکشد؟

نائبی از خبرنگاران پرسید: چقدر باید برای پیگیری به مسائل مامورانم به دادگاه بروم، در حالی که می دانم حل معضل دستفروشان نیازمند حلقه ای است که همه در آن اعم از قوه قضائیه و پلیس باید دست به دست هم دهند .

وی در بخشی از سخنانش هم گفت: وقتی می بینم یک مسئول در مترو از دستفروشان خرید می کند و تلویزیون تصاویرش را پخش می کند فقط دلم می خواهد سرم را به دیوار بزنم که آخر شما دیگر چرا ؟

نائبی همچنین درباره نوسازی ناوگان مترو اظهار کرد: نوسازی قطارها از امسال کلید می خورد و شرکت واگن سازی تهران با استفاده از متخصصان داخلی با بومی سازی صنعت این مسئولیت را برعهده گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نوسازی ناوگان دارای مراحل مختلف است که از آن جمله می توان به بررسی در 20 هزار کلیومتر و بررسی های در 50 هزار کیلومتر اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو همچنین اعلام کرد: لنت های قطارها به طور مرتب تعویض می شود و تنها یک بار در خصوص مشکل لنت مساله بوجود آمده است. چرا که در حال حاضر با بومی سازی صورت گرفته قطعه سازان ایرانی سازندگان لنت نیز در جمع صنعت گران مترو حضور دارند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران حافظه خوبی دارد چرا که با صراحت به خبرنگاری که از او سوال کرد قول هایتان برای پله برقی دارشدن تمام خطوط مترو چه شد، گفت: من در این بار قول ندادم. فقط گفته ام پله برقی هایی که خراب است را درست می کنم چرا که ساخت پله برقی نیاز به فضا سازی دارد و در ید قدرت ما نیست. پله های معمولی قابل تبدیل به پله برقی نیستند.

وی درباره کم کردن فاصله ایستگاه ها نیز اظهار کرد: بعید است بتوانیم فاصله ایستگاه را کم کنیم.

نائبی با بیان اینکه در حال حاضر 1200 واگن داریم گفت: فاصله زمانی بین ایستگاه ها با این تعداد واگن در این زمان قابل مدیریت بوده است. اگر سه هزار قطار داشتیم آنوقت فاصله حرکت را به دو و نیم دقیقه هم می رساندیم.

یکی از پرسش هایی که مردم از خبرنگاران می پرسند این است که چرا از ساعت 12 شب به بعد مترو تعطیل است. مدیرعامل متروی تهران در این باره گفت: باید تلاش کنیم از این ناوگان بهترین استفاده را به ویژه در پیک مصرف داشته باشیم. باید این قطارها زمانی برای تعمیر و نگهداری هم داشته باشند که این زمان بعد از آخرین توقف در ساعت 12 تا شروع حرکت اولین قطار است. در واقع تعمیر و نگهداری خط، تونل و قطارها کار دشواری است چرا که تنها 4 ساعت فرصت است.

وی در پایان درباره وقوع خودکشی هم بیان کرد: خوشبختانه مدتی است خودکشی نداریم و من نمی دانم دانستن آمار خودکشی در مترو چه دردی را دوا می کند.