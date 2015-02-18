۳۳ درصد پرونده های طلاق در ایلام منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی ایلام، زهرا همتی بیان داشت: این پرونده های تقاضای طلاق زوج ها برای انجام مشاوره و سازش به مرکز طلاق این اداره کل از سوی دادگستری ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: ۴۷ فقره از مجموع ۱۴۲ مورد پرونده ایی که امسال به این مرکز ار جاع شده بود تاکنون با انجام مشاوره از سوی روانشناس، کارشناس حقوقی و یا بازدید از منازل زوج ها منجر به سازش شده است.

همتی با بیان اینکه تعدادی از این پرونده ها منجر به طلاق و مابقی آنها نیز همچنان در دست اقدام است، افزود: زن و مرد پس از طلاق آموزش مهارت های زندگی و احترام به حقوق یکدیگر به منظور جلوگیری از تشدید بحران و پیامدهای طلاق را از طریق این مرکز کسب می کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی ایلام عمده ترین علت اقدام زوج ها برای طلاق را اعتیاد، مشکلات زناشویی، مسایل اقتصادی، نداشتن مهارت زندگی و ناآشنایی با موضوع ازدواج عنوان کرد.

وی یادآور شد: ۸۰ درصد پرونده های این مرکز از سوی دادگستری ارجاع می شود و مابقی نیز به صورت خود معرف هستند.