به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با صبای قم که بعد از ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: صبا تیم خوبی است و مربی جوان و توانایی دارد. امیدوارم بتوانیم در بحث تاکتیکی، آن چیزهایی که مدنظر داشتیم در زمین پیاده کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.
وی در ادامه افزود: چند بازیکن خوبمان را به علت محرومیت و مصدومیت در اختیار نداریم. امیدوارم بتوانیم روند خوب هفته گذشته را ادامه بدهیم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص استعفای احتمالیاش بعد از بازی با صبا هم تاکید کرد: یک بحثی که همیشه در کشور ما هست، این است که یک خوبی و یک بدی دارد. خوبی آن این است که هر کسی که جدید بیاید به خوبی از آن استقبال میکنند و بدی آن هم این است که اگر نتیجه نگیرد، بعد از چند هفته همه دست به دست هم می دهند که برکنارش کنند.
وی همچنین تصریح کرد: فرگوسن سه، چهار سال در منچستریونایتد نتیجه نگرفت ولی بعد از آن توانست در این تیم موفق باشد. ما تیمی را تحویل گرفتیم که مشکلات زیادی داشت. چرا کسی درباره مشکلات این تیم حرف نمیزند؟ مگر من چقدر زمان داشتم که همه میگویند باید بروم؟ باشه، من میروم ولی سئوالم این است که آی باید اینطور سرمایههایمان را بسوزانیم؟
درخشان تاکید کرد: اینجا برای مربیان خارجی خوب است. هم پول خوبی میگیرند و هم به آنها فرصت داده میشود ولی ما با عشق کار میکنیم. شاید اگر من هم 3 میلیارد میگرفتم خوب بود. آن وقت میگفتند این مربی را عوض نمیکنیم چون پول زیادی برایش دادهایم.
وی با بیان اینکه پول کمی از پرسپولیس گرفته است، یادآور شد: ولی زود گفتند که این مربی (درخشان) را بردارید در صورتی که همه جای دنیا به مربیان فرصت میدهند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس صحبتهایش را با طرح یک سئوال از سرمربی احتمالی بعدی پرسپولیس ادامه داد و اظهار کرد: آیا آن آقایی که جای من سرمربی میشود، تضمین میدهد که تیم موفق باشد؟ اگر تضمین داد من هم این کار را خواهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید منطقی فکر کرد. ختم کلام اینکه من تمام تلاشم را برای پرسپولیس انجام میدهم. حتی یک قدم هم عقب نمیگذارم تا مرا بردارند!
درخشان با بیان اینکه این صحبتها باعث بر هم خوردن تمرکز بازیکنانش شده است، تاکید کرد: طبیعی است که این صحبتها ناهنجاری ایجاد میکند و ذهن بازیکنان را خراب میکند. الان موقع این تصمیم گیریها نیست. هر چیزی جای خودش را دارد. خود من هم از این بحثها متعجبم ولی نمیخواهم جواب دوستان را بدهم.
وی تصریح کرد: پرسپولیس شرایط رو به رشدی دارد. چرا دوباره ترمز این تیم را بکشیم؟ ما هفته گذشته بازی سنگینی مقابل پدیده داشتیم و موفق شدیم این تیم را در خانه خودش شکست بدهیم. در مسابقات دیگر هم بدشانس بودیم و داوریها به ضررمان بود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیسدر خصوص اینکه به کادر فنی سابق فرصت داده نشد، تاکید کرد: کادرفنی پیشین یک فصل با این تیم کار کرده بودند و خودشان را تیم را بسته بودند. من حرفم این است هیچ بازیکنی که من میخواستم در این تیم نبود و از ۱۸ بازیکن ۸ نفر از آنان محروم و مصدوم بودند و از ۱۰ نفر باقی مانده هم ۲ تا دروازه بان بودند. من باید با این بضاعت کار میکردم، البته ناراحت نیستم با این حال هرگز نتوانستم دو هفته پشت سر هم ترکیب تیم را به طور کامل در اختیار داشته باشم.
وی افزود: تیم ما در فصل نقل و انتقالات هم با مشکل جذب بازیکنان مواجه بود. ضمن اینکه من باید بگویم همه این بازیکنان با کیفیت هستند، منتهی ما مشکل مصدومیت و محرومیت داشتیم. مثلا پیام صادقیان به محض اینکه از دوران محرومیت خارج شد، مصدوم شد که این بدشانسی من است و اینها من را اذیت کرد.
درخشان ادامه داد: در خصوص صادقیان معتقدم که او خیلی خوب تمرین کرده و میتواند در این هفته به تیم ما کمک کند. ضمن اینکه هادی نوروزی هم طبق گفته پزشکان مشکلش برطرف شده و به این بازی میرسد.
وی در مورد باختهای متوالی پرسپولیس بعد از نیم فصل اظهار کرد: ببینید تیمی که ۴۵ دقیقه میدوید، امروز ۹۰ درصد حریف را در محوطه جریمه نگه میدارد. منتهی بدشانسی گریبان ما را گرفته که امیدوارم روند هفته قبل ما این هفته هم ادامه داشته باشد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اظهارات مرزبان سرمربی پدیده که گفته بود اگر دو بازیکن خارجی داشت، میتوانست بازی با پرسپولیس را ببرد، یادآور شد: همه آنهایی که فوتبال را تشخیص میدهند، دیدند که ما باید سه گل میزدیم. تیم ما با اقتدار بازی کرد و تیم برتر میدان بود و به همین دلیل موفقیت شدیم.
وی در ارتباط با رایزنی باشگاه با افشین قطبی و برانکو ایوانکویچ تصریح کرد: طبیعی است که یک باشگاه حق انتخاب دارد. آنها در خصوص تغییر و تحولات با من مشورت نکردند اما جریان را به من انتقال دادند این اتفاق افتاده و من این را می گویم که شما بدانید.
درخشان در ارتباط با این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: تیمهای حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا منتخبی از اروپا و آسیا هستند. این درحالی است که تیمهای ما پول کافی ندارند.
وی در پاسخ به این پرسش به بازگشت میثم حسینی به پرسپولیس مربوط میشد، خاطرنشان کرد: ما در این تیم کسان دیگری را داریم که جای وی را پر کنند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ارتباط با کوچ بازیکنان به لیگ های کشورهای عربی گفت: بازیکنان ما به خاطر پول به آنجا میروند و باید گفت لیگ کشورهای حوزه خلیج فارس کیفیت ندارد. ببنید در اروپا تمرینات سخت و است و فشرده در حالی که در کشورهای عربی فقط پول خوبی می دهند و بازیکن جذب می کنند و این سودی برای فوتبال ما ندارد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر غیبت تادئو در بازی با صبای قم اظهار کرد: تادئو دندان درد دارد، ضمن اینکه به خاطر دوری از خانواده دچار مشکلات روحی روانی شده زیرا این بازیکن به شدت به خانوادهاش وابسته است، به همین منظور به وی در این بازی استراحت دادیم.
درخشان در پایان گفت: حرفمان این است پرسپولیس بهتر بازی میکند. هر تصمیمی جای خودش را دارد. باید هر چیزی سر جای خودش باشد.
