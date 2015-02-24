به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها با بیان این مطلب که 8 سال خشکسالی را نباید به عنوان یک پدیده از آن یاد کرد، بلکه بایستی آن را باورداشت اظهارداشت: هم‌ اکنون در تمام مناطق کشور به ویژه در مناطق کوهستانی، آثار تغییر اقلیم را می توان به وضوح مشاهده کرد.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر لزوم ایجاد رابطه مستمر بین صف و ستاد برای اجرای طرح تعادل‌ بخشی ذخایر آبی کشور گفت: برای اجرای احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی باید یک رابطه منطقی بین صف و ستاد ایجاد شود و برای تحقق اهداف و برنامه ها و استراتژی‌ هایی که ایجاد می شود، یک بستر مناسب طراحی کرد.

حاج رسولی ها با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت نیرو افزود: وزارت نیرو به عنوان ستاد، اقدامات موثری را آغاز کرده و خوشبختانه با حمایت دولت و تشکیل دوره جدید شورای عالی آب مقرر شده تمامی ارگان های کشور در خصوص برنامه‌ ها و سیاست‌ های بخش آب با این شورا هماهنگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اقدام دیگر وزارت نیرو در این راستا، تغییر رویکرد از بحث سازه‌ ای به غیر سازه‌ ای است گفت: مدیران امور شهرستان‌ ها برای پیشبرد اهداف خود بر نیروی انسانی و ابزار منابع مالی تکیه دارند که متاسفانه در بیشتر اوقات با کمبود و ناکامی‌ هایی مواجه می‌شوند.

این مقام مسول در وزارت نیرو اجرای این طرح را نیازمند جدیت مدیران امور و هماهنگی کامل با همدیگر دانست و ادامه داد: بعضی اوقات پیش می‌آید که یک بخشنامه یا دستورالعمل از ستاد به صف دچار تغییرات بسیاری می‌ شود، اما در اجرای طرح باید با هماهنگی لازم برای تحقق تمام اهداف این طرح تلاش کنیم.