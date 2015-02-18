همايش تجليل از پيشمرگان كرد مسلمان در شهرستان پاوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از پیشمرگان کرد مسلمان پیش از ظهر چهار شنبه با حضور مردم و مسئولان در پاوه برگزار شد.

مسئول نمايندگی ولی فقيه در سپاه حضرت نبی اكرم (ص) در این مراسم، ضمن تقدیر از برگزار کنندگان همایش، اظهار داشت: در حال حاضر دشمنان اسلام تمامی توان خود را برای تضعیف کشورهای مسلمان به کار گرفته اند، لذا ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و انسجام هستیم.

حجت الاسلام غلامرضا گودرزی تصريح كرد: دشمنان دين و انقلاب، امروز برای صدمه رساندن به ديانت و غرور ملی ما از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنند.

وی مغلوب نشدن مسلمانان در برابر دشمنان را منوط به پاسداری از دين خواند و گفت: اگر ما به آيات قرآن جامه عمل بپوشانيم براي هميشه تاريخ پيروز خواهيم ماند.

گودرزی افزود: سنت جاری الهی حكم می كند كه در مقابل دشمن ساكت ننشسته و به مقابله با آنان بپردازيم.

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه حضرت نبی اكرم (ص) با بيان اينكه امنيت عالی كشور مرهون رهبری حكيمانه رهبر معظم انقلاب و ايستادگی هوشيارانه مردم در مقابل دشمنان است، تصريح كرد: دشمنان همواره و در هر دوره ای چه از طريق نظامی و چه از طريق جنگ نرم و فرهنگی قصد ضربه زدن به کشور را دارند.

وی خاطر نشان کرد: امروزه نظام جمهوری اسلامی با وجود تحريم ها و توطئه های غرب، هر روز در حال رشد و تعالی و ترقی است تا جايی كه به عنوان الگويی در جهان از آن ياد می شود.

گودرزی در پايان گروهك های تكفيری را دست پرورده غرب خواند و گفت: امروزه نباید اجازه دهيم كه فرزندان و جوانان ما در معرض تهاجم بی رحمانه دشمن قرار بگيرند.