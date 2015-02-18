نگاه کاریکاتوریست ها به جنایات داعش و حملات مصر به لیبی

اقدام داعش در سربریدن 21 نفر از مسیحیان مصر و متعاقب آن حملات هوایی مصر به مقر این گروه تروریستی در لیبی بازتاب های گسترده ای داشته و کاریکاتوریست ها نیز با نگاه خود این تحولات را تحلیل کرده اند.