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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

نگاه کاریکاتوریست ها به جنایات داعش و حملات مصر به لیبی

نگاه کاریکاتوریست ها به جنایات داعش و حملات مصر به لیبی

اقدام داعش در سربریدن 21 نفر از مسیحیان مصر و متعاقب آن حملات هوایی مصر به مقر این گروه تروریستی در لیبی بازتاب های گسترده ای داشته و کاریکاتوریست ها نیز با نگاه خود این تحولات را تحلیل کرده اند.

مصر و داعش

مصر و داعش

مصر و داعش

کد مطلب 2500520
عبدالحمید بیاتی

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