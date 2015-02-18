https://mehrnews.com/xsgt3 ۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳ کد مطلب 2500520 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳ نگاه کاریکاتوریست ها به جنایات داعش و حملات مصر به لیبی اقدام داعش در سربریدن 21 نفر از مسیحیان مصر و متعاقب آن حملات هوایی مصر به مقر این گروه تروریستی در لیبی بازتاب های گسترده ای داشته و کاریکاتوریست ها نیز با نگاه خود این تحولات را تحلیل کرده اند. کد مطلب 2500520 عبدالحمید بیاتی کپی شد مطالب مرتبط ادامه حملات مهلک به داعش در لیبی عملیات نظامی مصر در لیبی در چارچوب «حق دفاع از خود» است جنگنده های مصری شرق لیبی را بمباران کردند برچسبها کاریکاتور مصر داعش
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