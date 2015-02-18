به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهراندر همایش هم اندیشی مسائل قانونی در حقوق وقف با بیان اینکه ارزش و آثار وقف در جامعه و نظام دینی مشهود است، اظهارداشت: بعد از توجه به این ارزش، به مدیریت، نظارت، حراست، حفاظت و پیشگیری از تصرف و تعدی به موقوفات باید توجه ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه اگر امور مبنایی و پایه درست انجام شود، برخی از مشکلات حقوقی ایجاد نخواهد شد، افزود: به طور مثال در خصوص پرونده های خانوادگی طلاق، جزء مقدمات اولیه اش، تعیین حکم است تا منجر به صلح و سازش شود، اما این مورد تنها به صورت شکلی صورت می گیرد. اگر مبانی درست شود، بسیاری از مشکلات رفع می شود. در برخورد با تصرف و تعدی به موقوفات بصورت جدی وارد شده ایم و حفاظت کرده ایم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه، فصلی به عنوان مطالبه مدیریت، نظارت و حفاظت از موقوفات در معاونت اوقافی سازمان ایجاد کنید، تصریح کرد: به عنوان جامعه قضات و دادگستری وظیفه خود را احقاق حق می دانیم و حق با هر طرف پرونده باشد، بنای ما احقاق آن است.

وی با اعلام این که برای احقاق حق، باید اصل و صاحب حق را بشناسیم، گفت: بعد از این مرحله، نوع و میزان حق را شناسایی می کنیم، سپس زمانی که صاحب حق، بیت المال، موقوفات و یا بخش اعظمی از جامعه باشند، اهتمام بیشتری می گذاریم.

اسماعیلی با بیان اینکه بنا داریم در سال آینده برای رسیدگی به دعاوی حقوق بیت المال به خصوص در زمینه زمین و مسکن، مجتمع ویژه ای ایجاد کنیم، افزود: پرونده های مربوط به اوقاف، زمین شهری، راه و شهرسازی، وزارت نیرو و منابع طبیعی در این مجتمع ویژه پی گیری خواهد شد، تا بتوانیم به صورت تخصصی و با به کار گیری قضات ویژه، این پرونده ها را بررسی کنیم.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه، این نکته باید در جامعه اصلاح شود که اگر زمینی وقف شود، ارزش آن کاهش نمی یابد، تصریح کرد: امروزه انتصاب ملک ها و یا کالاها به دورانی از تاریخ، ارزشی افزوده محسوب می شود، اما انتصاب به امور ارزشی و دینی همچون وقف، موجب کاهش ارزش می شود، در حالی که اگر زمین وقفی، ارزش بیشتری نداشته باشد، نباید موجب کاهش ارزش نیز شود.