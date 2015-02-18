به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری قبل از ظهر چهارشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه تامین اجتماعی به ساحت نوینی که در ایران اجرا می شود پدیده وارداتی است اما در هنجارهای دینی ارزش زیادی دارد.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی متولی بیمه اجتماعی است، صنعت بیمه دو حوزه تجاری و اجتماعی دارد که هرکدام هم زیر مجموعه هایی دارد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه جامعه باید در مقابل هر پدیده ای که مخل نظام است مقابله کند، گفت : بیمه امدادی ، حمایتی و بیمه های اجتماعی و درمانی در حوزه سازمان تامین اجتماعی است،.

حیدری عنوان کرد: اگر مردم را در مقابل پدیده های جسمی و مالی و اجتماعی صیانت نکنیم، جامعه دوام نخواهد داشت، هر فردی که در سطوح بالای اقتصادی قرار دارد با وقوع یک حادثه می تواند به پایین ترین سطوح اقتصادی برسد.

وی با اشاره به اینکه افراد باید در حوزه حمایتی توانمند شوند، اضافه کرد: افرادی که در سطوح پایین اقتصادی قرار دارند نظام رفاهی جامعه باید او را مورد حمایت قرار دهد تا به سطح بالای مزایا برسد.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: اصل ۲۹ قانون اساسی حق برخورداری از تامین اجتماعی را یک حق همگانی می داند و تامین این حق وظیفه دولت است.

وی تصریح کرد: تامین اجتماعی زیر ساخت، ابزار و هدف توسعه است ، افراد جامعه باید اول امنیت خاطر نسبت به آینده داشته باشند تا در فرآیند اقتصادی نقش آفرینی کنند .

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در دوره بازسازی یا نوسازی توسعه افراد باید اعتماد به آینده داشته باشند.

حیدری عنوان کرد: در فرآیند توسعه، تامین اجتماعی یک ابزار است، اگر در توسعه و پیشرفت حرکت کنیم و توجه به عوامل نداشته باشیم کاملا اشتباه است.

وی با بیان اینکه باید افراد جامعه را از حداقل ها برخوردار کنیم، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما عده ای معتقدند که توسعه را جلو ببریم و عده ای زیر بار توسعه خُرد شوند و بعد که به توسعه رسیدیم برمی گردیم و امنیت اینان را تامین می کنیم، در حالیکه این قضیه کاملا اشتباه است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در پایان با تاکید بر اینکه بدون چتر صیانتی امکان توسعه وجود ندارد، تصریح کرد: در جامعه باید درهم تنیدگی پیشرفت، امنیت و رفاه وجود داشته باشد، افراد باید از حداقل ها برخوردار باشند تا در مسیر توسعه حرکت کنند و رهبری هم بر این نکته تاکید دارند .