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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

اسدی:

بازارچه های خوداشتغالی بانوان در سراسر کرمان ایجاد شود

بازارچه های خوداشتغالی بانوان در سراسر کرمان ایجاد شود

کرمان - معاون استاندار کرمان بر لزوم ایجاد بازارچه های خوداشتغالی بانوان در تمامی شهرستان های استان کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه امور بانوان و خانواده استان کرمان تقویت بنیان خانواده ها را لازمه جامعه موفق دانست و اظهار داشت: برای اینکه جامعه شاداب و پویا داشته باشیم باید بانوان ما روحیه ای شاداب و با نشاط داشته باشند.

وی به بحث پیرامون مشاغل خانگی پرداخت و تصریح کرد: باید در این زمینه تسهیلات مطلوبی به بانوان ارائه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان با تاکید بر لزوم ایجاد بازارچه خوداشتغالی در شهرستان های استان کرمان ابراز داشت: در شهر کرمان می توان در یکی از اماکن تاریخی بازارچه خوداشتغالی را ایجاد کرد.

وی یادآور شد: باید ایجاد اماکنی نظیر پارک بانوان، کتابخانه های تخصصی و بازارچه های صنایع دستی ویژه بانوان به جد پی گیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان از احداث پارک بانوان در راور خبر داد و گفت: این اقدام باید در سایر شهرستان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با با اشاره به بروز افسردگی در شهرستان راور یادآور شد: این امر می تواند در ترویج روحیه شادابی و نشاط در جامعه تاثیرگذار باشد و حتما باید یکی از پارک های شهرستان ها به بانوان اختصاص داده شود.

کد مطلب 2500530

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