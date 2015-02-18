بازارچه های خوداشتغالی بانوان در سراسر کرمان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه امور بانوان و خانواده استان کرمان تقویت بنیان خانواده ها را لازمه جامعه موفق دانست و اظهار داشت: برای اینکه جامعه شاداب و پویا داشته باشیم باید بانوان ما روحیه ای شاداب و با نشاط داشته باشند.

وی به بحث پیرامون مشاغل خانگی پرداخت و تصریح کرد: باید در این زمینه تسهیلات مطلوبی به بانوان ارائه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان با تاکید بر لزوم ایجاد بازارچه خوداشتغالی در شهرستان های استان کرمان ابراز داشت: در شهر کرمان می توان در یکی از اماکن تاریخی بازارچه خوداشتغالی را ایجاد کرد.

وی یادآور شد: باید ایجاد اماکنی نظیر پارک بانوان، کتابخانه های تخصصی و بازارچه های صنایع دستی ویژه بانوان به جد پی گیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان از احداث پارک بانوان در راور خبر داد و گفت: این اقدام باید در سایر شهرستان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با با اشاره به بروز افسردگی در شهرستان راور یادآور شد: این امر می تواند در ترویج روحیه شادابی و نشاط در جامعه تاثیرگذار باشد و حتما باید یکی از پارک های شهرستان ها به بانوان اختصاص داده شود.