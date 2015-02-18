مانور ملی جستجو و نجات و مقابله با آلودگی دریا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر پیش از ظهر چهارشنبه در مانور ملی جستجو و نجات و مقابله با آلودگی دریا در بوشهر اظهار داشت: برگزاری مانورهای عملیاتی نقش بسیار مهمی در آمادگی بیشتر نیروها برای مواقع بحران و تصمیم‌گیری مناسب‌تر دارد.

محمد راستاد به سناریوی برنامه‌ریزی شده برای این مانور اشاره کرد و ادامه داد: در این مانور یک حادثه برای برخورد دو شناور در دریا طراحی و برنامه‌ریزی شد که منجر به آتش‌سوزی در این شناور و سقوط سرنشینان به دریا شد و آلودگی نفتی را در پی داشت.

وی با اشاره به استفاده از سه فروند بالگرد در این مانور دریایی برای انجام عملیات خاموش کردن آتش، اضافه کرد: واحدهای شناور ناجی نیز در این مانور برای نجات افراد وارد عمل شدند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر همچنین از حضور شناورهای آتش‌خوار برای اطفای حریق در این مانور خبر داد و گفت: از بوم برای محصور کردن و جلوگیری از انتشار مواد آلاینده استفاده شد و جمع کردن مواد آلوده کننده از سطح دریا نیز با اسکینر صورت گرفت.

رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: در ابتدای این مانور پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی توسط معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی قرائت شد.

حسین طالب نژاد اضافه کرد: در این مانور اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر، فرماندهی دریابانی استان بوشهر، فرماندهی هوا دریا نداجا، منطقه دوم نداجا، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان بوشهر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همکاری داشتند.

وی افزود: منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران، سپاه امام صادق استان بوشهر، اداره کل شیلات استان بوشهر، شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی خارگ، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه های کشور، اداره کل فرودگاه استان بوشهر و شرکت نفت فلات قاره بوشهر نیز در این مانور همکاری داشتند.

طالب‌نژاد ادامه داد: شرکت فن‌آوری آب‌های عمیق، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، شرکت هلیکوپتری پاسکو، اداره کل بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مرکز فوریت‌های پزشکی، بیمارستان شهدای خلیج فارس، انجمن حامیان محیط زیست، انجمن حیات سبز لیان و انجمن حامیان بوشهر پاک نیز در این مانور همکاری کردند.