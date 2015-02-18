۱۲۵ مقاله به همايش اقتصاد هنر ايران راه يافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه همایش اقتصاد هنر اعلام كرد: از میان ۱۹۲ چكیده مقاله ارسالی، ۱۳۶ چكیده‌ توسط اعضای هیئت علمی همایش مورد پذیرش قرار گرفت و ۵۶ چكیده پذیرفته نشد كه مقالات پذیرفته شده در این همایش به صورت كتاب منتشر خواهد شد.

همایش «اقتصاد هنر ایران» با همکاری میان فرهنگستان هنر، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.

این دبیرخانه همچنین از دانشگاه­های هنر تهران، تربیت مدرس، دانشگاه شیراز و نهادهایی چون صندوق اعتباری هنرمندان به عنوان حامیان این همایش نام برد.

همایش «اقتصاد هنر ایران» طی روزهای ۹ و ۱۰ اسفندماه در تهران و شیراز برگزار می‌شود.