افزایش حتی یک متر عمق چاههای آب جنایت است/ نگران محیط زیست هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با اشاره به اینکه باید به تحریم ها با دید مثبت نگاه کنیم، اظهار داشت: کشور ما در این شرایط نیز پیشرفت کرده و می توانیم با اراده ملت شرایط را به نفع خود رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه همه نگاه ها در کشور بر اساس تحول از دورن است، تصریح کرد: امروز دیدگاه همه در کشور متکی بودن به همه داشته های ملت با پیشتازی بخش غیردولتی است.

اقتصاد کشور هنوز دولتی است

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اقتصاد ما هنوز دولتی است و مجال را به بخش خصوصی نمی دهد، افزود: همه امکانات و مجوزها در اختیار بخش دولتی است.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه دولتی ها به راحتی از جایگاه، موقعیت و تسلط خود نمی گذرند، گفت: خالی کردن عرصه و تحویل آن به بخش خصوصی کار ساده ای نبوده و تبدیل وضعیت دشوار است.

وی افزود: دلیل این امر نیز آن است که جایگاه دولت پایین می آید و قدرت نفوذ و ابزار آن کم می شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اگر بخش خصوصی هوشمندانه وارد عمل شده و از همه ظرفیت های فکری، نرم افزاری، ایده ها و پیشنهادهایی که شرایط را برای دولت آسان می کند استفاده کنتد می توانند به خواسته هایشان برسند، تصریح کرد: با تحقق این امر کشور را از یک گیر و پیچ بزرگ نجات می دهند.

مسئولان استانی زیر بار پروژه های جدید نروند

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه آیین نامه ها و ضوابط اداری دست و پاگیر است، افزود: همین مسائل باعث شده تا بخش خصوصی مجال کافی برای پیشرفت و گسترش را نیابد.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه تاریخ ایران در دولت نهم در بخش بنگاه های زود بازده بوده است، اظهار داشت: بیش از ۱۹ هزار و چندصد میلیارد تومان سرمایه در بخش بنگاه های زود بازده در دولت نهم هزینه شد.

وزیر دادگستری یادآور شد: امروز دولت نه از این پول ها دارد و نه جسارت آن را دارد که این حجم سرمایه گذاری را کند.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه باید برنامه ریزی درست داشته باشیم، تصریح کرد: مسئولان استانی زیر بار پروژه های جدید نروند و تنها پروژه هایی که ضرورت دارد را انجام دهند.

پرداخت ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی در امسال

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت نیز این است که پروژه هایی با پیشرفت بالای ۶۰ را انجام دهد، افزود: دولت امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت در بخش پروژه های عمرانی داشته است.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه میزان پرداخت ها در بخش عمرانی در دو سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این میزان در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه یکی از درگیری ها در حوزه اقتصادی کشور بخش پولی و بانکی است، افزود: یک بی انضباطی در این حوزه حاکم شده است.

وی با بیان اینکه یک نقدینگی بزرگ در دست مجموعه هایی است که در اختیار دولت نیستند، تصریح کرد: این مجموعه ها مزه پول های کلان را چشیده اند.

۷ هزار واحد پولی و بانکی تعریف دقیق و مجوز کامل ندارند

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مسائل و اولویت های ما ساماندهی این بخش ها است، گفت: ۲۶ هزار واحد پولی و بانکی در کشور وجود دارد که بیش از ۷ هزار عدد از آنها تعریف دقیق ندارند و مجوزهایشان کامل نیست.

حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: این امر می تواند خلل بزرگی در نظام پولی کشور ایجاد کند.

یک متر کف شکنی چاه ها در کشور جنایت است

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از جدی ترین و حساس ترین مسائل امروز کشور مسئله محیط زیست است، اظهار داشت: امروز منابع آب، هوا، مراتع، جنگلها، منابع آب زیرزمینی و ... به مخاطره افتاده و ما نگران این مسئله هستیم و دغدغه داریم.

وزیر دادگستری افزود: امروز با این شرایط منابع آب یک متر کف شکنی چاه های آب در کشور جنایت است.