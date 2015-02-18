علت ۵۰ درصد مرگ های حوادث ترافیکی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در چهارمین گردهمایی ایمنی راه و دومین گردهمایی بین المللی نوروتروما افزود: کاهش آمار بیش از ۶ درصدی کشته شدگان در سال جاری نشان دهنده عزم ملی برای کاهش تصادفات است و این مهم، مرهون تلاش پلیس راهبر و خود مردم است.

وی تاکید کرد: اما باید در این زمینه تلاش های بیشتری از سوی مردم به ویژه رسانه ها صورت گیرد.

دبیر اجرایی چهارمین گردهمایی ایمنی راه ها آموزش و پیشگیری در امر کاهش تصادفات و سوانح رانندگی را بسیار تأثیر گذار دانست و گفت: خوشبختانه بر اساس آمارها درصد رها سازی مجروحان از صحنه، روند کاهشی دارد و این موضوع نشان می دهد، شدت حوادث نیز رو به کاهش است و با آموزش های بیشتر در رسانه ها می توان این روند را همچنان کاهش داد.

وی با بیان اینکه سوانح رانندگی خسارات زیادی از نظر مالی و جانی وارد می کند، گفت: به طور میانگین روزانه ۵۰ تن از هموطنان بر اثر حوادث و تروما با میانگین سنی ۱۸ تا ۴۹ سال در کشور جان خود را از دست می دهند بنابراین باید بیشتر به موضوع آموزش و پیشگیری توجه کرد.

کولیوند افزود: هزینه هایی که ما اکنون بابت خسارات ناشی از تصادفات پرداخت می کنیم خیلی بیشتر از هزینه های آموزش و فرهنگ سازی است.

مدیر بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا افزود: از آنجا که واقعه فوت ناشی از حوادث رانندگی به میزان بیش از ۵۰ درصد، پس از وقوع تصادفات رخ می دهد، باید در راستای افزایش سرعت رسیدن به محل حادثه، انجام خدمات به موقع، استفاده از فناوری جدید، تجارب نیروها، نحوه پذیرش بیماران و وجود گروه تخصصی تروما تلاش بیشتری داشته باشیم.