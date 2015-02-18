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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۱۵

پشت پرده ماجرا چیست؟

توجیه عجیب درخشان برای غیبت تادئو/ دندان درد و مشکلات روحی!

توجیه عجیب درخشان برای غیبت تادئو/ دندان درد و مشکلات روحی!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در حالی مهاجم برزیلی این تیم را برای بازی با صبای قم در فهرست 18 نفره قرار نداده که توجیه عجیبی برای کنار گذاشتن این مهاجم داشت!

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پیوستن پر سر و صدای «تادئو» مهاجم برزیلی به پرسپولیس و اضافه وزن این مهاجم، حمید درخشان اعلام کرد که این بازیکن قطعا در تعطیلات 50 روزه به آمادگی کامل می‌رسد و هواداران نباید نگران این موضوع باشند.

بعد از این تعطیلات، تادئو برای پرسپولیس در دیدار با ذوب آهن و ملوان به میدان رفت ولی از عملکردش در همان بازی اول برابر ذوب‌آهن مشخص بود که وی تا آمادگی کامل فاصله زیادی دارد و درخشان در انتخاب این بازیکن برای تیمش اشتباه کرده است. هرچند سرمربی پرسپولیس حاضر به قبول چنین مساله‌ای نبود و از پذیرفتن انتقادات خودداری می‌کرد.

با این حال وقتی فهرست 18 نفره بازیکنان پرسپولیس برای بازی با صبا اعلام شد، تادئوی برزیلی در آن قرار نداشت تا درخشان نارضایتی خود را از عملکرد این مهاجم برزیلی نشان بدهد. البته نکته عجیب اینکه سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با صبا، دلایل عجیبی را برای غیبت تادئو عنوان کرد.

وی در این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر غیبت تادئو در بازی با صبای قم، گفت: تادئو دندان درد دارد، ضمن اینکه به خاطر دوری از خانواده دچار مشکلات روحی روانی شده زیرا این بازیکن به شدت به خانواده‌اش وابسته است، به همین منظور به وی در این بازی استراحت دادیم.

مشخص نیست مشکل بازیکنی که دندان درد دارد یا به واسطه دوری از خانواده‌اش دچار مشکلات روحی و روانی شده، چطور قرار است با قرار نگرفتن در فهرست 18 نفره یک بازی حل شود!

کد مطلب 2500548

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