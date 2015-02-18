همایش علمی یک روزه دوسالانه «دیوارنگاری شهری» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش یک روزه علمی پژوهشی دوسالانه «دیوارنگاری شهری»، سه شنبه 28 بهمن ماه با حضور محسن سلیمانی مدیر هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، اشرف السادات موسوی لر دبیر علمی و سیدنظام الدین امامی فر دبیر دوسالانه و هنرمندان و پژوهشگران این عرصه در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد.

در این همایش، 13 مقاله‌ای که اختلاف نمره داوری آنها به هم نزدیک بود، ارائه و در حین ارائه مقالات نیز داوری آنها به طور کامل انجام شد که از میان آنها سه مقاله به عنوان برگزیده اول تا سوم و 10 مقاله نیز شایسته تقدیر در مراسم اختتامیه اعلام می‌شوند.

اشرف السادات موسوی لر درباره ارزیابی مقالات ارائه شده در این همایش گفت: مقالات ارائه شده از لحاظ فنی هنری و پژوهشی قابل ستایش بودند که برخی موضوعات آنها درباره تاریخچه، نمادها، شمایل شهدا و چگونگی به نماد رسیدن آنها، اهمیت اقلیت‌ها، آسیب شناسی دیوارنگاری و ... بود.

وی درباره حضور هنرمندان شهرستانی نیز افزود: از شهرستان‌ها برای ارسال مقالات استقبال خوبی داشتیم چراکه فرخوان از طریق فضای مجازی اعلام و آثار دریافت شد.

«سومین دوسالانه ملی دیوارنگاری شهری- شاهدان شهر» از 15 بهمن ماه همزمان با گشایش نمایشگاه آثار دوسالانه در موسسه فرهنگی هنری صبا آغاز بکار کرد و تا 15 اسفندماه ادامه خواهد داشت.