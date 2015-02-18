مصاف همزمان استاد بزرگان کشور و ۷۰۰ شطرنج باز در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین مسابقه شطرنج سیمولتانه تاریخ ورزش ایران با حضور احسان قائم مقامی و اصغرگلی زاده از استاد بزرگان کشور به مناسبت دهه مبارک فجر و با حمایت شهرداری تبریز در این شهر در حال برگزاری است.

این مسابقه که مصاف همزمان این دو استاد بزرگ با ۷۰۰ شطرنج باز است، با هدف گرامیداشت یوم الله ۲۹ بهمن و گسترش ورزش همگانی و آشنایی بیشتر جوانان با ورزش فکری شطرنج در سالن شش هزار نفری پورشریفی برگزار می شود.

در پایان این رثابت بزرگ همزمان که از هشت صبح امروز (چهارشنبه) آغاز شده و به مدت ۱۴ ساعت ادامه می یابد و از سوی شبکه های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پوشش داده خواهد شد، کلیه شرکت کنندگان تی شرت مخصوص مسابقه و هدیه ای نفیس از سوی ستاد برگزاری مسابقات دریافت خواهند کرد.