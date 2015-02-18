برداشت گاز قطر از پارس جنوبی ۱.۶ برابر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانپور در نشستی خبری درباره آخرین وضعیت راه اندازی طرح توسعه فازهای جدید پارس جنوبی، گفت: هم اکنون تولید گاز از فازهای ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی افزایش یافته است به طوری‌که از ابتدای سال جاری تاکنون طرح افزایش یکصد میلیون مترمکعبی تولید گاز وعده داده شده، محقق شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به خودکفایی سازندگان ایرانی در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی انواع سازه های دریایی شامل جکت، سکو و خطوط لوله فراساحلی فازهای مختلف پارس جنوبی، تصریح کرد: هم اکنون فاصله نصب تا راه اندازی سکوهای نفتی به کمتر از پنج ماه رسیده است در حالی که پیش از این فاصله ١٣ تا ١٤ ماه بوده است.

این مقام مسئول از خوش حسابی شرکت نفت نسبت به پیمانکاران طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی خبر داد و افزود: هم اکنون هیچ یک از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت نفت در فاز ١٢ پارس جنوبی مطالبه ای ندارد.

وی تنها کار باقی مانده در پروژه طرح توسعه فاز ١٢ پارس جنوبی را احداث سکوی چهارم این فاز در دریا اعلام کرد و یادآور شد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه حدود ٦٦ میلیون متر مکعب گاز از بزرگترین فاز پارس جنوبی تولید و به شبکه سراسری تحویل داده می شود.

شعبانپور با بیان اینکه تا به امروز در فاز ١٢ پارس چنوبی بیش از ٧,٣ میلیارد دلار هزینه شده است، بیان کرد: این در حالی است که از اواخر سال گذشته تاکنون این فاز در مجموع ١.٦ میلیارد دلار درآمد زایی داشته است.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، با احتساب ١٣ سنت برای هر مترمکعب و ٦٠ دلار برای هر بشکه میعانات گازی تولید شده در فاز ١٢ پارس جنوبی این فاز هم اکنون با وجود آن که به ظرفیت نهایی خود نرسیده روزانه ١٧ میلیون دلار درآمد زایی برای کشور به همراه دارد.

شعبان‌پور با اعلام اینکه میزان گاز پس از فرآورش به ۸۱ میلیون متر مکعب گاز شیرین تبدیل می شود که پس از اتان زدایی در مجموع ۷۵ میلیون متر مکعب گاز شیرین و ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی از سه سکوی A اصلی تولید و عرضه می شود، تبیین کرد:مجموع درآمدهای ناشی از تولید فاز ۱۲ پارس جنوبی روزانه ۱۷ میلیون دلار بوده که سالانه ۶ میلیارد دلار درآمد از محل فاز ۱۲ این میدان مشترک حاصل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه درباره وضعیت برداشت قطر از پارس جنوبی هم توضیح داد: هم ‌اکنون قطر حدود ۲۲ میلیارد فوت مکعب گاز برداشت می‌کند و میزان برداشت ایران حدود ۱۵ میلیارد فوت مکعب است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه میزان برداشت قطر ۱.۶ برابر برداشت ایران است، تاکید کرد: با اجرای عملیات توسعه فاز ۱۹ و تکمیل فازهای در دست اجرا تا زمستان سال آینده میزان برداشت به ۱۷ میلیارد فوت مکعب می رسد که البته باید توجه کرد که قطر نیز برنامه توسعه‌ای خواهد داشت.

این عضو هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارس در خصوص آخرین وضعیت طرح توسعه فاز ١٥ و ١٦ پارس جنوبی هم گفت: در حال حاضر چهار ردیف شیرین سازی گاز این فاز راه اندازی شده و با استفاده از گاز دریا و گاز فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی حدود ٣٦ میلیون متر مکعب گاز شیرین تولید می شود.

شعبانپور با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود ٦ تا ٧ میلیون متر مکعب گاز در ترین نخست فاز ١٧ و ١٨ پارس جنوبی تولید می شود، تاکید کرد: تا چند روز آینده با وارد مدار شدن ترین دوم این فاز تولید آن دو برابر می شود.