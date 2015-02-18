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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۱

موسوی:

مشکلات و موانع استفاده از پلاژ بانوان بوشهر رفع شود

مشکلات و موانع استفاده از پلاژ بانوان بوشهر رفع شود

بوشهر - مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر گفت: مشکلات و موانع استفاده از پلاژ بانوان بوشهر رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداسماعیل موسوی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه بانوان و خانواده اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان یکی از شهرهای نامزد انتخاب شهر پایتخت کتاب مطرح است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با جدیت به دنبال این مهم است و بوشهر یکی از پنج شهر کاندید است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی تفاهم نامه مشترکی با ارشاد در همین راستا و برای ایجاد یک شهر کتاب در مرکز استان منعقد کنند، اضافه کرد: این تفاهم نامه ظرف هفته آینده منعقد شود و دستگاه ها از این مسئله استقبال کنند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر با اشاره به فرارسیدن روز بوشهر گفت: باتوجه به همزمانی هفته بزرگداشت بوشهر و دهه فاطمیه، برنامه هایی که برای این هفته پیش بینی و اجرا می شود با تاکید بر شئونات اسلامی و باورهای دینی باشد.

وی تاکید کرد: تعداد زیادی بوشهر شناس، نویسنده و محقق بوشهری داریم که شناسایی و تجلیل از تلاش های آنها در برنامه های روز بوشهر کار ارزشمندی است.

موسوی خاطرنشان ساخت: طرح آموزش مشاوره خانواده پیش از ازدواج و طلاق در شهرستان دشتستان اجرا شده و اجرای آن در دشتی نیز به تازگی آغاز شده است و باتوجه به نتایج خوبی که داشته، اجرای این طرح در تمام استان الزامی است.

وی با تقدیر از تلاش های بهزیستی در اجرای این طرح تصریح کرد: اصراری به بحرانی جلوه دادن شرایط طلاق در استان نداریم اما این امر باید با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار گیرد.

موسوی بیان کرد: اجرای این طرح به دستگاه قضایی نیز کمک زیادی می کند و ما مقدمات لازم را در این زمینه فراهم می کنیم و ضرورت اجرای این طرح احساس می شود.

وی با اشاره به وضعیت پلاژ بانوان بوشهر گفت: بانوان حق دارند از پلاژی که به آنها اختصاص داده شده استفاده کنند و باید مشکلات و موانع استفاده بانوان از این پلاژ برطرف شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر در ارتباط با واگذاری پلاژ بانوان به بخش خصوصی گفت: با واگذاری پلاژ بانوان به بخش خصوصی با شرایط خاص و در صورت متعهد بودن بخش خصوصی به قوانین موافق هستیم.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه در آستانه نوروز قرار داریم و در این ایام مسافران زیادی به استان سفر می کنند، پلاژ بانوان تا قبل از نوروز فعال شود.

کد مطلب 2500555

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