یازدهمین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت: مراکز شبه خانواده باید شرایطی برای افراد زیر پوشش خود در همه گروه های سنی فراهم کنند که همه آنها احساس حضور در خانواده های خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نگهداری صرف از این کودکان هدف ما نیست، عنوان کرد: توانمندسازی، تامین کمبودهای عاطفی و تربیت کودکانی خلاق، کوشا و با نشاط برای آینده باید در این مراکز مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد ۱۱ مرکز شبه خانواده فعال هستند که در این مراکز ۱۱۹ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در گروه‌های سنی مختلف خدمات مختلف دریافت می‌کنند.

جلیل عفتی با بیان اینکه مرکز نگهداری از نوزادان و نوباوگان یزد، تنها مرکز نگهداری از کودکان زیر سه سال است، خاطرنشان کرد: در استان یزد یک مرکز نیز به نگهداری کودکان معلول بی‌سرپرست یا بدسرپرست اختصاص داده شده است.