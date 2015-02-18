پرونده سه قنات استان كرمان برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، محسن موحدی با بیان اینكه استان كرمان جزء استانهای تاریخی كشور محسوب می شود كه دارای قنوات ارزشمند تاریخی است، گفت: قنات جوپار و دو قنات اکبرآباد و قاسم آباد بروات به لحاظ دارا بودن شرایط ثبت جهانی، پرونده آنها به یونسكو ارسال شد.

وی با اشاره به اینكه قنات، میراث ارزشمند جهانی محسوب می شود كه پایه و بنیانگذار آن ایران است، افزود: قنات مخصوص مناطق خشك است كه در طول تاریخ به هنگام خشكسالی برای تامین آب از آن بهره می بردند، بنابراین اگر به این تكنولوژی ارزشمند بها داده نشود با حفر چاه های غیرمجاز و عدم مراقبت از آنها، این میراث ارزشمند به خطر خواهد افتاد.

معاون میراث فرهنگی استان كرمان ادامه داد: استخراج آبهای زیرزمینی به صورت قنات یكی از شگفت انگیزترین ابداعات بشری است كه از دیرباز تاثیر بسزایی در سرنوشت كشاورزی فلات ایران داشته است.

موحدی تصریح كرد: اكثر صاحبنظران، تاریخ نویسان و محققین فن قنات سازی را به ایرانیان نسبت داده اند و فلات ایران را زادگاه قنات می شناسند.

وی با بیان اینكه در حال حاضر حدود ۲۷ هزار رشته قنات در ایران وجود دارد و استان كرمان سهم عمده ای در این میراث ارزشمند ایفا كرده است، بیان داشت: نظر به اینكه این استان جزء استانهای كوهستانی و كویری است بنابراین بواسطه همین خصوصیات اقلیمی و نیاز فراوان به آب، قنوات زیادی احداث شده و آب و آبادی های زیادی در مناطق كویری بوجود آمده اند.

معاون میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان كرمان تصریح كرد: قنوات نه تنها در شهرهای مانند كرمان، ماهان، جوپار و شهرهای دیگر استان احداث شده بلكه در فواصل بین شهری نیز قنوات دایر كه موجب سرسبزی روستاهای زیادی شده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم رسیدگی كافی و لاروبی قنوات، بسیاری از آنها دچار تخریب شده و به مرور بایر شده اند؛ البته قنواتی كه هنوز ساختار آنها سالم است با لاروبی اصولی قابل احیاء شدن هستند اما قنواتی كه ساختار آنها تخریب شده و مسیر آنها مسدود شده است امكان احیاء آنها وجود ندارد .

موحدی در ادامه مطلب فوق بیان داشت: برخی قنوات شهر كرمان كه بدلیل ساخت و سازهای مسكونی جدید و آپارتمان سازی به كلی مسدود شده و به هیچ وجه قابل بازگشت نیستند.

وی در پایان تصریح كرد: امروزه با تغییرات اقلیمی كه تدریجا در حال وقوع است ضروری است كه به حفظ قنوات بطور جدی توجه شود.