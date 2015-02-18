نصب صندلی کودک در خودرو منجر به کاهش تلفات حوادث ترافیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور علی گرجی در چهارمین گردهمایی بینالمللی ایمنی راهها و دومین گردهمایی بینالمللی نوروتروما در مورد اهداف کنگره با بیان اینکه مهمترین هدف این گردهمایی پیوند جامعه پزشکی با حوادث جادهایست، گفت: ۵۰ درصد از کشتهگان این حوادث در مسیر یا در بیمارستان جان خود را از دست میدهند. ما با پیوند دستگاههای مرتبط درصدد کاهش این آمار هستیم.
وی افزود: بسیاری از صدمات میتواند با شناخت نکات کوچک ایمنی مثل باز کردن راه تنفس مصدوم در زمان حادثه یا جلوگیری از خونریزی با بستن پارچهای کوچک به شدت کاهش یابد. بسیاری از آسیبهایی که ممکن است به کودکان وارد شود با نصب صندلی کودک در اتومبیل جلوگیری میشود. به همین علت است که ما این دو کار به ظاهر کوچک را از اهداف سال گذشته کنگره قرار دادیم و امسال نیز آن را دنبال میکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
گرجی گفت: امسال در این گردهمایی میخواهیم از مردم بپرسیم که آیا به خطوط سفید کشیده شده در کنار خیابان توجه میکنند؟ آیا از خود میپرسند که این خطوط برای چیست؟ ما میخواهیم که مردم متوجه شوند که این خطوط چه کاربردی داشته تا به طور ناخودآگاه از آن استفاده کنند.
وی، علت همزمانی دو کنگره نوروتوروما و ایمنی راه ها را پیوند جامعه پزشکی با حوادث جادهای دانست و تاکید کرد: پزشکان توجهیی به سوانح رانندگی نداشته و ارتباطی که باید بین امداد و نجات، جامعه پزشکی و پلیس راهور باشد، وجود ندارد.
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