به گزارش خبرنگار مهر، راه‌اندازی طرح توسعه فاز ۱۲ به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی که قرار بود شنبه هفته آینده، دوم اسفند ماه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت به طور رسمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صورت گیرد، براساس آخرین خبرها، به زمان دیگری موکول شده است.

بر این اساس، تماس خبرنگار مهر با وزارت نفت حاکی از آن است که افتتاح طرح توسعه این فاز پارس جنوبی برای روز شنبه دوم اسفند به تعویق افتاده، ضمن آنکه سفر رئیس جمهور به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم به آینده ای نزدیک موکول شده است.

هدف از طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی افزایش روزانه ۷۵ میلیون مترمکعبی تولید گاز شیرین، ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۷۵۰ تن گوگرد دانه بندی شده است.

به گفته مسئولان، در حال حاضر تمامی ۶ ردیف واحد شیرین سازی گاز در فاز ۱۲ پارس جنوبی با ظرفیت پالایش روزانه ۷۵ تا ۸۰ میلیون مترمکعب گازترش راه اندازی شده است، ضمن آنکه سه سکوی دریایی و خطوط لوله فراساحلی این مگا پروژه گازی ایران راه‌اندازی شده‌اند.

برآوردهای اقتصادی انجام شده نشان می دهد با بهره برداری کامل از طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی و با احتساب نفت بشکه ای ۶۰ دلار روزانه حدود ۱۷.۵ میلیون دلار درآمد ارزی از محل تولید و صادرات میعانات گازی نصیب اقتصاد کشور خواهد شد که این درآمد در طول یکسال کاری تا سقف ۶ میلیارد دلار قابل افزایش است.