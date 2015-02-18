تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان ظهر چهارشنبه در نشست مدیران نواحی و مناطق، معاونین آموزش متوسطه و دیگر مسؤلین آموزش و پرورش استان قم که در محل باشگاه فرهنگیان استان برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش قم در شرایط مناسبی قرار دارد و این استان در کسب میانگین نمرات کتبی امتحانات نهایی متوسطه و همچنین در کنکور جزو رتبه های برتر کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش از سیاست های اصلی وزیر آموزش و پرورش است، گفت: باید به این امر اهتمام ویژه داشت و خوشبختانه در قم به این موضوع توجه شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه مدیریت تعالی در مدرسه از اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته تا موجب تغییر در مدرسه بشود.

وی با بیان اینکه شرایط دستیابی به شاخص ها در آموزش و پرورش قم سطح انتظار را از این استان بالا می برد، گفت: وجود حوزه علمیه در قم یک امتیاز است که باید بتوان از ظرفیت آن استفاده کرد.

زرافشان با اشاره به اینکه عملیاتی کردن بخش هایی از سند تحول، در مدارس صورت می گیرد، افزود: در فصل چهارم سند تحول بلافاصله بعد از نظام تعلیم و تربیت به سراغ مدرسه آمده و به آن پرداخته است لذا باید به این امر اهتمام ویژه داشت.

وی عنوان کرد: اگر هدف در سند تحول دستیابی و رسیدن به حیات طیبه ذکر شده است، این امر در سطح مدرسه و وجود یادگیرنده اتفاق می افتد.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش وپرورش به برخی ویژگی هایی که برای یک مدرسه در سند تحول آمده اشاره کرد و گفت: مدرسه باید دارای توان برنامه ریزی و برنامه محور، دارای توان تصمیم گیری و خود ارزیابی، مشارکت پذیر و نقد پذیر باشد.

وی با بیان اینکه یکی از نکات اساسی توجه دادن مدیران به اهداف و مؤلفه های سند تحول است، افزود: ما استان ها را به طور مرتب رصد می کنیم تا متوجه شویم از لحاط شاخص ها چه فرآیندی طی می کنند.

زرافشان با اشاره به اینکه برای رسیدن به این حیات طیبه ویژگی هایی ذکر شده است، گفت: این ویژگی در قالب عرصه هایی چون علمی و فناوری، عبادی،اجتماعی سیاسیی، زیستی و بدنی و زیبایی شناختی و هنری مطرح می شود که باید در مدارس زمینه و فضا برای رشد در این عرصه ها فراهم شود.

آموزش و پرورش قم در اجرای هرچه بهتر سند تحول پیشتاز شود

وی با بیان اینکه رویکرد ما رویکرد فطرت گرایی توحید است، ادامه داد: فطرت درواقع شکوفا کردن تمایلات درونی انسان است و حقیت جویی و کمال جویی نمونه ای از آن است و اگر می خواهیم دانش آموز ما خداشناس و خداپرست باشد باید کاری کنیم که بتواند زیبایی را بشناسد لذا در خواست ما این است تا آموزش و پرورش قم در این زمینه پیشتاز شود و بتواند کمک کند به الگوسازی آموزش و پرورش کشور در اجرای هرچه بهتر سند تحول.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش وپرورش تصریح کرد: در آستانه یک تغییر بزرگ در دوره متوسطه هستیم و در سال تحصیلی جدید ۳ پایه دوره اول متوسطه تکمیل خواهد شد که در این راستا با کمبود فضای آموزش مواجه هستیم و این کمبودها یک طرفه نخواهد بود و در دوره دوم متوسطه نیز کمبود هایی وجود دارد که در سال تحصیلی ۹۴ در این مقطع ورودی نخواهیم داشت.

وی به ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: در پایه ۹ که پایه جدیدی است باید به نیروی انسانی توجه کرد و تابستان امسال باید این نیروها آموزش ببینند.

زرافشان با بیان اینکه بایدبه بحث نیروی انسانی و فضای مراکز فنی و حرفه ای و هنرستان ها توجه جدی بشود، اظهار داشت: باید از فضای آزاد شده در آموزش و پرورش برای اختصاص به این مراکز استفاده شود.

تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان های کشور

وی با اشاره به اینکه تا قبل از شهریور ماه موفق شدیم ۳۰ میلیارد تومان بودجه را برای تجهیزهنرستان ها به استان ها ابلاغ کنیم، گفت: با توجه به این که ما در شاخه فنی و حرفه ای و هنرستان به میانگین کشوری حدود ۴۱درصد رسیده ایم لذا سیاست وزارتخانه توسعه کیفی همراه با توسعه کمی است.

معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش عنوان کرد: مسؤلین آموزش و پرورش در قم و دیگر استان ها باید با سایر دستگاه ها چون سازمان صنعت و معدن و تجارت، ورزش و جوانان، محیط زیست وارد تعامل شوند و از ظرفیت های آنان ها استفاده کنند.