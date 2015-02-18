۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

یونسی:

کتابخانه سازی در مناطق روستایی مازندران صورت گیرد

ساری - معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران بر ضرورت کتابخانه سازی در مناطق روستایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا يونسی رستمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد عالی نخستين جشنواره خيرين كتابخانه ساز مازندران با اشاره به اين كه لذت تحقق و گسترش امر خطير و حياتی كتاب خوانی كه دانايی، فضيلت و آگاهی را در جامعه منتشر مي كند، پايان ناپذير است، بيان داشت: لذت های مادي تمام شدنی است و لذات روحانی و عقلانی سيری ناپذير و ارضا ناشدنی است.

يونسی، با بيان اين كه گوهر عقل، انسان را به فلاح و رستگاری می رساند و احساس كاميابی مطلق را در او به وجود مي آورد، عنوان کرد: لذت عقلانی، لذتی پايدار است كه منجر به علم، دانايی و معرفت به خداوند مي شود.

وي از جمله راه های دستيابی به دانايی را كتاب عنوان کرد و ياد آور شد: هر آنكس كه در مسير دانش افزايی جامعه ايفای نقش كند، در بهترين مسيرها قرار دارد.

رئيس ستاد عالی نخستين جشنواره خيرين كتابخانه ساز مازندران، خاطر نشان کرد: اساسي ترين ماموريت مسوولين، اهتمام در گسترش علم است كه نيل به آن از طريق كتاب و كتاب خواني ميسر می گردد و خانواده ها بايد در كنار سبد غذايي جسم، سبدی هم براي تغذيه جان و روح خود داشته باشند.

معاون استاندار با اشاره به اين كه گام نهادن در مسير گسترش كتاب و كتاب خوانی از شريف ترين و پسنديده ترين كارهاست كه با فطرت آدمی سازگار است، تصريح كرد: خيرين كتابخانه ساز، پيشگامان عرصه آگاهی افزايی جامعه هستند.

وي با تاكيد بر ضرورت كتابخانه سازي در مناطق روستايی و تدوين سازو كاری در اين خصوص، افزود: لازم است در اين راستا سياستی مدون تبيين شود و فرمانداران با جديت پای كار بيايند.

يونسی، با بيان اين كه بايد با انجام كار دقيق فرهنگی، رواني و تبليغی متناسب با ذائقه جامعه، مردم را به كتاب خواني و گسترش آن تشويق كرد، اظهار داشت: استانداري با تمام ظرفيت و توان از هرگونه اقدام كه موجبات افزايش فضيلت و دانايی در جامعه را فراهم مي كند، حمايت می کند.

