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۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

رمان «درخت انار» منتشر شد

رمان «درخت انار» منتشر شد

رمان «درخت انار» نوشته نازان بکیر اوغلو نویسنده ترکیه‌ای در ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان رمان «درخت انار» در شهرهای ترابزون، تبریز، تفلیس، باتوم، باکو و استانبول روی می‌دهد. دو زندگی در تبریز و ترابزون به هم پیوند خورده‌اند و دوسایه که با دیوانگی و عشق، در یکدیگر ادغام می‌شوند. نویسنده، شخصیت‌های این رمان را با وسواسی خاص انتخاب کرده و با مهارت به آنها جان داده است. «درخت انار» رمانی به شدت تصویری و در عین حال بسیار شبیه واقعیت است.

نازان بکیر اوغلو نویسنده این کتب در ۳ مه ۱۹۵۷ در ترابزون به دنیا آمد. پس از آموزش ابتدایی و متوسطه در همان شهر در دانشکده هنر دانشگاه آتاتورک فارغ از گروه زبان و ادبیات ترکی (۱۹۷۹) فارغ‌التحصیل شد. او در سال ۱۹۸۵ به عنوان استاد در قسمت آموزش دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کارادنیز به فعالیت‌های خود ادامه داد.

درخت انار

بکیر اوغلو دکترای خود را با کمک اورهان اوکای در رابطه با بررسی تکنیکی و تخصصی رمان‌ها و داستان‌های خالده ادیب ادوار به پایان رساند. او در سال ۱۹۹۸ با عنوان عضو هیئت علمی در آموزش و پرورش ترکیه به فعالیت‌های خود ادامه داد. نازان بکیر اوغلو در سال ۲۰۰۱ به درجه پرفسوری نائل شد.

این نویسنده از خانواده‌ای اهل ادب و بخصوص دوستدار شعر بود. پدرش صاحب روزنامه‌ای محلی به نام «هدف» بود و خودش هم به رمان‌ها و داستان‌های چاپ نشده، اوراق پراکنده شعر، تاریخ و بلاخص تاریخ عثمانی علاقه زیادی داشت. برخی از آثار این نویسنده عبارتند از : داستان راهبه، شاعر نگار خانم، ادیب خالده ادوار٬ جوهر بنفش ٬ یوسف و زلیخا و بنام در بین آتش.

رمان ۴۲۴ صفحه‌ای «درخت انار» با ترجمه مریم طباطبائیها در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه و با بهای ۲۵ هزار تومان از سوی انتشارات پوینده راهی بازار نشر شده است.

کد مطلب 2500588

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