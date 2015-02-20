رمان «درخت انار» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان رمان «درخت انار» در شهرهای ترابزون، تبریز، تفلیس، باتوم، باکو و استانبول روی می‌دهد. دو زندگی در تبریز و ترابزون به هم پیوند خورده‌اند و دوسایه که با دیوانگی و عشق، در یکدیگر ادغام می‌شوند. نویسنده، شخصیت‌های این رمان را با وسواسی خاص انتخاب کرده و با مهارت به آنها جان داده است. «درخت انار» رمانی به شدت تصویری و در عین حال بسیار شبیه واقعیت است.

نازان بکیر اوغلو نویسنده این کتب در ۳ مه ۱۹۵۷ در ترابزون به دنیا آمد. پس از آموزش ابتدایی و متوسطه در همان شهر در دانشکده هنر دانشگاه آتاتورک فارغ از گروه زبان و ادبیات ترکی (۱۹۷۹) فارغ‌التحصیل شد. او در سال ۱۹۸۵ به عنوان استاد در قسمت آموزش دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کارادنیز به فعالیت‌های خود ادامه داد.

بکیر اوغلو دکترای خود را با کمک اورهان اوکای در رابطه با بررسی تکنیکی و تخصصی رمان‌ها و داستان‌های خالده ادیب ادوار به پایان رساند. او در سال ۱۹۹۸ با عنوان عضو هیئت علمی در آموزش و پرورش ترکیه به فعالیت‌های خود ادامه داد. نازان بکیر اوغلو در سال ۲۰۰۱ به درجه پرفسوری نائل شد.

این نویسنده از خانواده‌ای اهل ادب و بخصوص دوستدار شعر بود. پدرش صاحب روزنامه‌ای محلی به نام «هدف» بود و خودش هم به رمان‌ها و داستان‌های چاپ نشده، اوراق پراکنده شعر، تاریخ و بلاخص تاریخ عثمانی علاقه زیادی داشت. برخی از آثار این نویسنده عبارتند از : داستان راهبه، شاعر نگار خانم، ادیب خالده ادوار٬ جوهر بنفش ٬ یوسف و زلیخا و بنام در بین آتش.

رمان ۴۲۴ صفحه‌ای «درخت انار» با ترجمه مریم طباطبائیها در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه و با بهای ۲۵ هزار تومان از سوی انتشارات پوینده راهی بازار نشر شده است.