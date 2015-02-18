خبرنگاران با تحلیل زبان بدن آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه کاربردی تحلیل زبان بدن در حرفه خبرنگاری توسط یک آژانس به عنوان اولین پلتفرم روابط عمومی در ایران با حضور بیش از ۳۰ خبرنگار پیش از ظهر روز چهارشنبه در دانشکده فنی تهران برگزار کرد.

در این کارگاه چگونگی مصاحبه با فرد مصاحبه شونده، تحلیل رفتارها و حرکت‌های شخصی، چشمی، حرکت دست‌ها، نوع ایستادن افراد هنگام سخنرانی، مفاهیم پایه زبان بدن، کاربرد زبان بدن در خبرنگاری، شناسایی علایم دروغگویی در مصاحبه، مفاهیم خنده و انواع دست دادن‌های سیاسی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین پویا ودایع مدرس زبان بدن و مذاکره در این کارگاه چهارساعته، به تحلیل تصاویر منتشر شده از مذاکرات بین کشورها، نوع نشستن و حتی دست دادن مقامات با یکدیگر پرداخت.

استقبال از این کارگاه باعث شد تا برگزار کنندگان این برنامه، به فکر تشکیل کارگاههای بعدی نیز در حوزه خبر و رسانه بیفتند.

پویا ودایع در مورد اهمیت آشنایی با مفاهیم زبان بدن برای خبرنگاران و اهالی رسانه گفت: این کارگاه یک روزه برای اولین بار است که در ایران و با مشارکت آژانس رسانه اخبار رسمی برگزار می شود و هدف آن بالا بردن میزان آگاهی اهالی رسانه از رفتار غیر کلامی خبرسازان ایران و جهان است. حتی در بسیاری از عکس های خبری مورد استفاده توسط خبرنگاران می توان به وسیله آشنایی با زبان بدن، مفاهیمی را از حقیقت خبر استخراج کرد که شاید در متن خبر به آن اشاره ای نشده است و به این واسطه می توان قدرت تحلیلی خبرنگاران را افزایش داد.

وی افزود: اهالی رسانه معتبر در دنیا و ایران نسبت به اهمیت آشنایی با زبان بدن و به کارگیری این علم تبحر زیادی دارند. اینگونه اهالی رسانه می توانند از زبان بدن مصاحبه شونده میزان صداقت وی در گفتار و یا اینکه اصولا به جواب ارائه شده اطمینان خاطر دارد و یا خیر و یا به عبارتی حقیقت را استخراج کنند. حتی زبان بدن خود خبرنگار نیز در پاسخی که از مصاحبه شونده دریافت می کند بسیار مهم است.