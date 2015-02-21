ساختمان های سال ۶۳ دانشگاه آزاد مقاوم سازی می شوند

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه آزاد در برابر زلزله، گفت: دانشگاه آزاد در اکثر ساختمان های خود آئین نامه های وزارت مسکن را رعایت کرده و معمولا بصورت "اور دیزاین" ساخته شده است و در برابر زلزله مقاومت دارد. به عنوان مثال اخیرا ساختمان های دانشگاه آزاد در زلزله هایی که در آذربایجان آمده آسیب خاصی ندیده اند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد ۱۰ میلیون متر مربع ساختمان دارد، اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان های قدیمی دانشگاه آزاد که در سال ۶۳ ساخته شده اند اگر آئین نامه ها را رعایت نکرده باشند، نسبت به مقاوم سازی آن ها اقداماتی انجام شود.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد در خصوص آمار دقیق ساختمان های متعلق به سال ۶۳ دانشگاه آزاد گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم و باید به آمارها و گزارشات مراجعه کنم.