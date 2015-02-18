مهلت ارسال مقالات به همایش سبک زندگی تا ۲۰ اسفند ماه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف فتحی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: ورود دانشگاه ها برای ایجاد و حفظ نظم و امنیت در جامعه ضروری است و این همایش با همکاری دانشگاه و ناجا برگزار می شود.

وی ادامه داد: در خصوص رابطه پلیس و جامعه سه رویکرد «منفعلانه، فعال و فرافعال» را عنوان کرد وافزود: در راستای اعتلای این سه رویکرد باید تلاش مضاعفی در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام فتحی افزود: : در رویکرد منفعالانه، پلیس به دنبال کشف جرایم و در رویکرد فعال علاوه بر کشف جرایم دنبال پیشگیری نیز است و در نگرش فرافعال جامعه نیز وارد عرصه نظم و امنیت شده و پلیس به عنوان ناظر عمل می کند و برای موفقیت پلیس در هر کدام از این ماموریتها باید باپلیس همکاری کرد.

دبیرعلمی همایش سبک زندگی، نظم و امنیت زنجان گفت : در رویکرد سوم اجرای طرح جذب پلبیس افتخاری در ارتقای امنیت عمومی جامعه بسیار موثر است و در این میان دانشگاه ها یکی از عناصر و مولفه های مهم در فرهنگ سازی محسوب می شوند.



عضو هیات علمی دانشگاه زنجان گفت: در این همایش به جنبه های نظری علمی، جامعه شناختی، تاریخی و تجربی توجه شده و یکی از اهداف مهم این همایش نیز در واقع رفتن پلیس به سمت جامعه محوری است تا پلیس و جامعه همسان شوند.



حجت الاسلام فتحی افزود: ۴۰۰ مقاله تاکنون به دبیرخانه همایش ارسال شده و علاقه مندان برای شرکت می توانند چکیده مقالات خود را تا پنجم اسفند و اصل مقالات را نیز تا ۲۰ اسفند سالجاری به دبیرخانه این همایش ارسال و یا به آدرس Isos.znu۱@gmail.com پست الکترونیکی کنند.



وی با بیان اینکه تبلیغات خوبی در سطح دانشگاه ها و رسانه های مجازی برای برگزاری این همایش ملی صورت گرفته گفت:با اعلام فراخوان ارسال مقاله، تاکنون نیز مقالات خوبی به دبیرخانه رسیده است.



دبیر علمی همایش سبک زندگی، نظم و امنیت گفت: چیستی و چرایی مفاهیم سبک زندگی، نظم و امنیت و رابطه آنها با یکدیگر- حوزه های (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) و نهادهای تاثیرگذار بر سبک زندگی و متاثر از آن با رویکرد نظم و امنیت- فرصتها، تهدیدها و آسیب های موجود در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت ـ جایگاه الگوهای سبک زندگی اسلامی در نظم و امنیت ـ جایگاه و نقش پلیس در ارتقای سبک زندگی ـ آینده پژوهی در حوزه های مطرح شده با اهداف ارتقای سبک زندگی و نظم و امنیت - نقش مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری در سبک زندگی و نظم و امنیت - محورهای مقالات این همایش است و مقالات برگزیده نیز در ISI و ISC و مجلات علمی پژوهشی معتبرچاپ خواهد شد و به نفرات برتر جوایز نفیس ارائه می شود.