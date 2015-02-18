به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به دکتر احمد الطیب شیخ الازهر مصر، نسبت به کشتار وحشیانه و غیرانسانی 21 انسان مظلوم مصری توسط گروه تروریستی داعش ابراز تأسف کرد.

وی ضمن تسلیت به شیخ الازهر گفت: این حوادث تلخ و هولناک، ریشه در جهل کامل نسبت به دین اسلام، روحیه غیرانسانی و تعصب خشک مذهبی مرتکبین آن (گروه تروریستی داعش) دارد.

وی در این نامه ضمن ابراز همدردی با شیخ احمد الطیب و الازهر ازعلمای اسلام مذاهب مختلف خواستند در این برهه حساس، تمام تلاش خود را نسبت به مقابله جدی و فراگیر با پدیده خشونت، افراطی گری و تکفیر به کار گیرند.

وی ادامه داد: در این شرایط حساس، اگر علمای اسلام مقابله جدی و فراگیر با پدیده تکفیر، افراطی گری و خشونت انجام ندهند، امت به صورت کلی فرصت بازیابی هویت خود، ارائه چهره صحیح از اسلام و توانایی بر تنظیم روابط فیما بین خود را از دست خواهد داد

مبلغی در ادامه این پیام خاطرنشان کرد: حتی تصور این جنایت غم انگیز بسیار سخت است تا چه رسد به اینکه شاهد وقوع آن باشیم. اگر با خشونت و تکفیر مبارزه نکنیم پدیده هایی چون کینه توزی، تعصب مذهبی و جدایی اتباع ادیان الهی در جامعه نهادینه می شود و از آن پس دیگر کاری از هیچکس ساخته نیست.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس الازهر مصر تصریح کرد: از خداوند متعال می خواهم که ما و شما و اندیشمندان اسلامی را موفق کند تا در این برهه حساس وخطرناک، دراین مسیر قدم برداریم.

گروه تروریستی داعش فیلمی را از سربریدن 21 تبعه مصری را تحت عنوان پیامی امضا شده با خون به امت صلیبی منتشر کرد.