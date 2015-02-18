افزایش هفت درصدی فوتی های حوادث ترافیکی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان همدان با بیان اینکه این مرکز از سال ۵۳ در کشور و در سال ۵۷ در همدان مجموعه فعالیت های خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: سرویس دهی بیمار در وضعیت اورژانسی و حاد به خصوص در هنگام وقوع حوادث و سانحه مهمترین اقدام فوریت پیش بیمارستانی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت پایگاه شهری فوریت پزشکی در شهرستان همدان مستقر است، بیان کرد: براساس طرح پوشش فراگیر طبق جمعیت ۵۴۵ هزار نفری شهرستان، همدان نیاز به ۹ پایگاه اورژانس دارد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان با اشاره به آغاز به کار هشتمین پایگاه شهرستان تا دو روز دیگر، گفت: این پایگاه واقع در ضلع غربی بیمارستان بعثت آغاز به کار و مراسم افتتاحیه آن برپا خواهد شد.

معصومی به مشکلات ساخت پایگاه شماره ۹ در شهرک فرهنگیان اشاره و ادامه داد: در هر نقطه از استان و یا جاده ها با شماره گیری ۱۱۵ ارتباط با اورژانس برقرار می شود.

وی با بیان اینکه سئوالات پیرامون آدرس دهی باید به خوبی صورت گیرد، گفت: راه دستیابی به بیمار از این طریق باید مشخص شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان با اعلام اینکه باید لینک تماس های دریافتی در پایگاه های پزشکی مشخص شود، اظهار داشت: برای سرویس دهی به مردم باید این خدمت صورت گیرد و این درحالی است که مخابرات چنین خدماتی را ار ائه نمی دهد.

در مجموع ۱۳ پایگاه فوریت پزشکی فعال شهری و جاده ای در همدان وجود دارد که در ابتدای اسفند به ۱۴ پایگاه افزایش می یابد

معصومی در ادامه به شش پایگاه جاده ای فعال شهرستان همدان اشاره و عنوان کرد: در مجموع ۱۳ پایگاه فوریت پزشکی فعال شهری و جاده ای در همدان وجود دارد که در ابتدای اسفند به ۱۴ پایگاه افزایش می یابد.

وی با اشاره به فعالیت اورژانس هوایی همدان از اردیبهشت سال جاری، گفت: همدان جزو ۱۵ استانی است که از اورژانس هوایی استفاده می کند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان با بیان مشکلات در زمینه خدمات اورژانس هوایی، افزود: بیمارستان های بوعلی، اکباتان، فرشچیان، بهشتی و فاطمیه دارای طرح فرود بالگرد نیستند.

معصومی با اعلام اینکه ماهانه ۲۰ میلیون تومان هزینه اورژانس هوایی همدان است، گفت: باید از این پوشش به خوبی استفاده کرد کمااینکه تا کنون ۱۲ ماموریت از طریق آن صورت گرفته است.

وی مدت زمان میانگین برای رسیدن اورژانس به حوادث شهری و جاده ای را به ترتیب کمتر از هشت دقیقه و ۱۵ دقیقه عنوان کرد و افزود: میانگین این زمان برای اورژانس همدان به ترتیب شهری و جاده ای بودن پنج و هشت دقیقه است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان از آموزش ۱۰ هزار نفر از دانش آموزان، کارمندان و عموم مردم در طرح احیا بسیج همگانی خبر داد و گفت: متاسفانه آمار کشته شدگان در تصادفات همدان در مقایسه با آمار کشوری بالاست.

معصومی ادامه داد: تعداد فوتی های حوادث ترافیکی در سال ۹۲ در استان ۵۲۱ نفر بوده که در مقایسه با ۱۰ ماهه امسال هفت درصد افزایش رخ داده است.

وی همچنین به عدم وجود آنتن دهی تلفن همراه در جاده بین پل قهاوند تا پل جهان آباد اشاره و عنوان کرد: این مشکل باید تا پایان سال ۹۴ حل شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان با اشاره به ۳۰ هزار ماموریت سالانه پایگاه های اورژانس در استان همدان، گفت: حدود ۱۲ هزار ماموریت مختص شهرستان همدان است.

معصومی با بیان اینکه شناخت جامعه از خدمات اورژانس پایین است، ادامه داد: از بین ۱۵۰ دستگاه آمبولانس استان، ‌۵۰ دستگاه مختص شهرستان همدان و از این میزان ۱۹ دستگاه آمبولانس به منظور آمبولانس فوریت های پزشکی وجود دارد.

وی افزود: خودروهای حمل جسد باید کاملا متفاوت از آمبولانس و بدون آژیر و آلارم باشد و نام آمبولانس روی آن نوشته نشود.