جشنواره هنر های تجسمی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی کاظمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: هنرهای تجسمی مرداد ماه سال آینده در زنجان در ۶ رشته و ۴۸ گرایش در سطح هنرستانی، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: از ۲ هزار هنرستان موجود در کشور هنرجویان در رشته های مورد نظر خود در رقابت ها شرکت می کنند.
معاون دفتر آموزش فنی و حرفهای وزارت آموزش و پرورش ابراز کرد: جشنواره در دو بخش هنرجویی و هنرآموزی برگزار میشود و آثار دانشآموزان پس از داوری در هنرستان و پس از آن در مرحله منطقه ای داوری شده و به مرحله استانی ارسال و آثار برگزیده به مرحله کشوری راه مییابد.
وی عنوان کرد: در این جشنواره علاوه بر تحویل آثار دانشآموزان در بخشهای مختلف فنی و حرفهای، الگوهای برتر شیوههای تدریس ارائه میشود.
کاظمی با اشاره به اینکه داوری جشنواره در دو بخش انجام میشود، تصریح کرد: در این جشنواره با نوآوری ایجاد شده به منظور کاهش هزینهها و صرفهجویی در منابع اعتباری، مرحله نخست داوری به شکل اینترنتی انجام و تصاویر و فیلمهای آثار در سامانه بارگذاری میشود.
وی بیان کرد: مرحله دوم داوری جشنواره در دو روز در مرداد ماه انجام میشود و در کنار فرآیند داوری، یک نمونه کار زنده در محل ساخته می شود و در روز سوم مسابقه اختتامیه برگزار می شود و در آخر کتاب جشنواره از آثار جشنواره رو نمایی شده و در اختیار تمام هنرستان های کشور قرار می گیرد.
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