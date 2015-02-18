حوزه پسماند کلانشهر تبریز با استانداردهای جهانی فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب شیری آذر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بی توجهی مدیریت های شهری در طول سالیان را عامل اصلی پایین بودن شاخص های مدیریت پسماند تبریز در قیاس با استانداردهای جهانی عنوان و تصریح کرد: تبریز به عنوان شهری تمیز و ایمن شناخته شده است و این شهرت باید کماکان حفظ شود و ارتقا استانداردهای مدیریت پسماند می تواند نقش مهمی در این خصوص ایفا کند.

وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حمل و نقل و بوستان های محله ای نیز اشاره کرد و افزود: با وجود افزایش ناوگان حمل و نقل شهری تبریز از ۳۵۰ هزار به یکهزار و ۷۵۸ هزار دستگاه و نیز رشد تعداد بوستان های محله ای به ۲۳۰ مورد در قیاس با تنها ۵۰ بوستان محله ای پیش از این، نوسازی ناوگان حمل و نقل و حرکت هرچه بیشتر وضعیت بوستان های محله ای به سمت بهبود، باید از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری تبریز باشد.

این عضو شورای شهر تبریز در پایان با تاکید بر لزوم توجه به استفاده بهينه از آب و منابع آبي اظهار داشت: بی توجهی به موضوع آب های سطحی در مناطق جنوب و جنوب غربی تبریز، ساکنین این مناطق را با مشکلاتی مواجه کرده که هدایت و جمع آوری این آب ها از طریق شبکه های زهکشی و مسطح در حاشیه معابر پیاده روهای سطحی شهر تبریز می تواند مورد توجه قرار گیرد.