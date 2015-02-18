داعش از لحظه تشکیل، شرعاً حرام بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد الریسونی" عالم مغربی و نائب رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره جایز نبودن اقدامات تروریستی داعش ازجمله سوزاندن خلبان اردنی گفت: از الف تا یاء این گروه تروریستی شرعاً حرام و غیرمجاز است.

الریسونی خلق این گروه را حرام دانست و گفت: این فرقه تکفیری نابود هم بشود حرام خواهد بود، اینکه بگوییم سوزاندن خلبان اردنی جایز نبوده، گویی اقدامات دیگر داعش جایز است که اینگونه نیست.

الریسونی درمورد ائتلاف بین المللی ضد داعش نیز گفت: این ائتلاف را آمریکا رهبری می کند و نظامیان همه کشورهای عضو ائتلاف، برای منافع آمریکا و اسرائیل در جنگها شرکت می کنند.