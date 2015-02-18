برگزاری نخستین نمایشگاه سراسری مد و لباس اسلامی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر چهارشنبه در ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان با بیان اینکه در حوزه عفاف و حجاب اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: برگزاری همایش ها از جمله اقدامات این اداره کل بوده است.

وی گفت : در این راستا نخستین نمایشگاه سراسری مد و لباس اسلامی به صورت ملی سوم اسفندماه در نگارخانه زنگنه مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی دایر خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز دراین جلسه با بیان اینکه دستگاه ها باید درسه بخش عفاف و حجاب، حقوق شهروندی و وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده دستگاه ها قرارداده به تیم بازرسی وزارت کشور گزارش ارائه دهند، گفت: در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع عفاف و حجاب و راه های اجرای آن به استان ها و به تبع آن به دستگاه ها ابلاغ شده است.

مهرداد نادری فر در ادامه با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق وزارت کشور دو دستورالعمل شامل برنامه های ۱۰ گانه عفاف و حجاب در دستگاه های دولتی و جامعه و برنامه هفت گانه حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی را به استان ها ابلاغ کرده است، افزود: این دستورالعمل های برای دستگاه های دولتی و فرمانداری ها ارسال و اعلام شده که در پایان ارزیابی لازم در زمینه این دو دستورالعمل انجام خواهد شد.

وی با تاکید براینکه از یکم اسفندماه بازرسی ها به مدت ۱۰ روز انجام خواهد شد، اظهارداشت: ارزیابی ها برمبنای اقدامات ستادی دبیرخانه گروه بازرسی عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی در فرمانداری ها و ادارات، گسترش و ترویج عفاف و حجاب در ادارات استانی، شهرستانی و فرمانداری ها، صیانت از حقوق شهروندی در ادارات استانی، شهرستانی و فرمانداری ها، اقدامات گروه بازرسی ستاد صیانت استان، اقدامات ستاد صیانت استانداری برای کارکنان و خانواده های آنان و مراجعین انجام خواهد شد.

نادری فر تاکید کرد: تا پایان وقت اداری پنجشنبه ۳۰ ام بهمن ماه دستگاه ها باید اقداماتی را که براساس دستورالعمل ها در این دو حوزه انجام داده اند به امور اجتماعی استانداری تحویل دهند.

وی به برنامه های هفت گانه حقوق شهروندی اشاره کرد و نظام مندی و نهادینه سازی حقوق شهروندی، توانمندسازی مدیران، کارکنان و مردم، کاهش سرانه تخلفات و فساد اداری، اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی، تشویقات و تنبیهات، خدمت رسانی مناسب در رابطه با راهنمایی مراجعین و فعال سازی میز خدمت و رسیدگی به شکایات و روان سازی قوانین و مقررات در حوزه حقوق شهروندی را ازجمله این برنامه ها برشمرد.

نادری فر همچمنین به برنامه های ۱۰ گانه حوزه عفاف و حجاب نیز اشاره کرد و یادآورشد: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با موضوع عفاف و حجاب، ازائه مشاوره های اخلاقی، خانوادگی و دینی با محوریت عفاف و حجاب، برگزاری جلسات ستاد صیانت از امنیت عمومی دستگاه ها و بازرسی از مراکز و واحدهای تابعه دستگاه های مربوطه از جمله این برنامه هاست.

وی رعایت الزامات اداری و شئونات اسلامی، راهنمایی و ارشاد مراجعین و کارکنان نسبت به رعایت شئونات اسلامی، برگزرای همایش ها و برنامه هایی با موصوع عفاف و حجاب، تولید آثار علمی و هنری، فضاسازی و تبلیغات محیطی در این حوزه، تشویق کارکنان و فعال سازی میز خدمت در این حوزه را از دیگر برنامه های ۱۰ گانه عفاف و حجاب بیان کرد.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه بدحجابی از دغدغه های نیروی انتظامی است، گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام می گیرد اما هنوز سازو کار و تعریف مناسبی از بدحجابی ارائه نشده است.

سرهنگ فریدون کریمی راد گفت: وقتی یک فرد را به جرم بدحجابی به دستگاه قضایی معرفی می کنیم وی با جابجایی روسری خود دیگر بد حجاب نیست و گزارش مامور نیروی انتظامی ارزشی ندارد.

حجت الاسلام علی مراد کیانی معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه عملکرد دستگاه ها با یکدیگر متفاوت است، گفت: دربرخی از دستگاه ها فعالیت ها درون دستگاهی و در برخی برون دستگاهی است اما بازرسان فقط به فعالیت های درون دستگاهی توجه دارند که انتظار داریم بازرسان با توجه به اینکه فعالیت های سازمان تبلیغات در حوزه برون دستگاهی است به این نوع فعالیت های نیز توجه داشته باشند.