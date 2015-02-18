معرفی کتاب سال توسعه در مرکز فرهنگی شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، چگونه می‌توان با بهره‌مندی از عقلانیت و فرهنگ و دانش، جاده‌ توسعه را پیمود؟ در چه زمینه‌هایی باید بیشتر سرمایه‌گذاری کرد و شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسب را فراهم کرد تا به توسعه‌ پایدار رسید؟ امروز باید تمامی متفکران و صاحب‌نظران و دانشگاهیان و علاقه‌مندان به تعالی معنوی و مادی ایران اسلامی، تلاش‌های جدی در این حوزه را سرلوحه‌ کارها‌ی خود قرار دهند.

شهر کتاب در حوزه‌ فرهنگ و اندیشه، تلاش‌های فراوانی را تاکنون انجام داده است و قرار است که از سال جاری، فعالیت‌های بیشتری را در امر توسعه‌ فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ ایرانی طراحی و انجام دهد.

بدین منظور نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه پنجم اسفند ساعت ۱۶:۳۰ به معرفی بهترین کتاب سال ۱۳۹۲در زمینه‌ توسعه اختصاص دارد که در مرکز فرهنگی شهر کتاب با حضور متفکران و صاحب‌نظران برگزار می‌شود و استادان بایزید مردوخی، محسن رنانی، علی میرزایی و مهدی فیروزان درباره‌ کتاب‌ سال توسعه سخن می‌گویند.

این نشست با همکاری مجله‌ نگاه نو برگزار می‌شود و در این مراسم، جایزه‌ مهتاب میرزایی نیز به برگزیدگان این جایزه در سال جاری اهدا می‌شود. از علاقه‌مندان برای حضور در این نشست به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم دعوت می‌شود.

ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.