خلاقیت و پویایی رمز موفقیت روابط عمومی ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج، بیست و دومین کمیته روابط عمومی و بین الملل شهرداری کلانشهرهای کشور پیش از ظهر امروز در شهرداری کرج برگزار شد.

احمد خیری با بیان این مطلب اظهار داشت: طرز تلقی و نگاه مدیر ارشد به مجموعه روابط عمومی، برخورداری از جایگاه مناسب سازمانی، بهره مندی از امکانات و منابع شایسته، شایستگی و توانمندی نیروهای شاغل در مجموعه و نیز فعالیت های مبتنی بر برنامه ریزی راه تعالی روابط عمومی ها در هر دستگاه را هموار می کند.

این مسئول تحقق این اصول را سبب شکل گیری روابط عمومی حرفه ای و مبتنی بر دانش و تخصص ارزیابی کرد و تاکید کرد: شکل گیری نگرش صحیح و ایجاد تلقی مثبت از عملکرد روابط عمومی و جایگاه سازمانی آن توسط مدیر ارشد می تواند بستر رشد و پیشرفت روابط عمومی و سازمان را به صورت توامان فراهم آورد چرا که موفقیت هر مجموعه در گرو شایستگی عملکرد روابط عمومی است.

سرپرست روابط عمومی و بین الملل شهرداری کرج از رویکردها و مسئولیت های یک روابط عمومی پویا و دانش محور را ایجاد نگاه یکپارچه و ساختاری به نظام رسانه ای ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط رسانه ها با شهرداری به عنوان بزرگترین دستگاه خدمات رسان در شهرها، یکی از اولویت های روابط عمومی است که می تواند به توسعه شاخص های خدماتی در همه حوزه ها بیانجامد.

روابط عمومی ها نهاد تحلیل گر و تصمیم ساز برای مجموعه های مدیریتی هستند

خیری با تاکید بر اینکه هر سازمان بدون بهره مندی از یک روابط عمومی قدرتمند تنها و ناتوان خواهد ماند، وجود خلاقیت و پویایی را لازمه موفقیت روابط عمومی ها خواند و اظهار داشت: عملکرد مبتنی بر دانش تخصصی و بر اساس اصول ارزشی می تواند روابط عمومی ها را به بال پرواز یک سازمان تبدیل کند.

وی پایبندی به اصول ارتباطات را از دیگر رموز موفقیت روابط عمومی ها دانست و با یادآوری نگاه جهان امروز به عرصه تبلیغات و روابط عمومی، تاکید کرد: امروزه کارکردها، ماموریت ها، تعاریف و انتظارات در روابط عمومی ها دچار تحول و تغییرات اساسی شده که این تحولات بویژه در شهرداری ها مشهود است.

سرپرست روابط عمومی و بین الملل شهرداری کرج در پایان اذعان داشت: بر این اساس این بخش در هر سازمان به یک نماد تحلیل گر و تصمیم ساز تبدیل شده است به طوری که امروزه از روابط عمومی ها انتظار می رود در حکم یک نهاد تحلیل گر و تصمیم ساز برای مجموعه مدیریتی عمل نماید.