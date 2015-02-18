مدیران شهری به حقوق شهروندی باور جدی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر چهارشنبه در یازدهمین همایش شهر و سیمای شهری و ششمین همایش ملی توسعه شهری که با رویکرد توسعه شهری با مشارکت شهروندان در سالن شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد اظهارداشت: به نظر می رسد با برگزاری همایش ها و سمینارها بیشتر دنبال به رخ کشیدن اندوخته های خود به دیگران هستیم به همین دلیل آنچه مطرح می شود فقط در جلسات می ماند و از عمل خبری نیست.

روزبه گفت: وقتی برای کوچکترین موضوع مردم را دست انداز می اندازیم و از آنها گواهی عدم خلافی و عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد می خواهیم یعنی به آنها بی اعتمادیم و باید صابت کنند که اینگونه نیست.

وی اضافه کرد: مدیران باید پاسخ دهند آیا شهر با شهروند برای ما مطرح است یا بدون شهروند در حالی که در بسیاری از سیاست های شهری را بدون شهروند تعریف کرده ایم و آنها را مزاحم اجرای طرح های خود می دانیم.

روزبه تصریح کرد: اگر اعتقاد داریم که شهر با شهروند زیباست باید خیلی از رویکردهای فعلی را تغییر دهیم زیرا شهر موجودی زنده و دارای روح است و باید علائم حیاتی آن مشخص باشد اما چیزی که امروز وجود دارد نشان می دهد مدیران شهر را با شهروند نمی خواهند و آنچه می گویند شعار و حرف است.

روزبه افزود: انتخاب شوراها توسط مردم و یا شلوغ بودن مراکز و سازمان های شهری دلیلی بر زنده بودن شهر و شهروند مدار بودن مدیران نیست بلکه بایدبررسی کرد که شهروند را برای پرداخت هزینه های عوارض می خواهیم یا به فکرش نیازمندیم.

استاندار تصریح کرد: با تاسیس شهرداری ها و ورود به عرصه مدرنیته و اقتصاد نفتی، تمام ساز و کارهای اجرایی از جمله در شهرداری ها براساس اقتصاد نفتی شکل گرفته و فرهنگ جوامع دیگر را واردکشور کرده است.

این مسئول گفت: بدبینی به مردم در تمامی سازمان ها به چشم می خورد و حوزه مشارکت مردم در مدیریت شهری هنوز در حد صفر و کلیشه است و برای یک کار کوچک از مردم می خواهیم گواهی عدم خلافی و عدم سوء پیشینه بیاوئرند گویی همه خلافکار هستند و این نگاه با حقوق شهروندی منافات دارد و در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز از احزاب و سازمان های مردم نهادی برخوردار نیستیم که فعالیتی داشته بالشند که باید پذیرفت این یک بیماری تاریخی و مزمن در نظام اجرایی کشور است.

استاندار گفت: تفکر قرن گذشته تار و پود سیستم اجرایی، روابط اجتماعی و سازمان های ما را آلوده و متأثر کرده و امروز در حوزه اقتصاد شهری اگر بپذیریم که شهر با شهروند زیباست و باید توسط شهروندان مدیریت شود نیازمند پیش شرطها و ملزوماتی است.

وی در ادامه به پیش شرط های شهر شهروند اشاره کرد و پرداخت و در این خصوص اظهارداشت: باور مدیران به مردم و شهروندان اولین پیش شرط است که متاسفانه از حرف تا عمل فاصله زیادی داریم و مدیران در خلوت خود در بسیاری جاها مردم را مزاحم خود می دانند و نهادینه شدن این باور به به آموزش و تعییر فرهنگ نیاز دارد.

استاندار افزود: در زمینه آشنا کردن مردم با جایگاه و نقش خود دارای ضعف هستیم و بسیاری از حقوق مردم در نهادها و سازمان ها ضایع می شود و آنطوری که دنبال جهل مردم هستیم دنبال آگاهی مردم نیستیم.

روزبه تصریح کرد: بالا بردن حس خوب و تعلق به شهر از دیگر ملزومات است درحالیکه امروزه فرهنگ تهران نشینی برای سایر فرهنگ ها و مناطق به یک مدل و الگویی تبدیل شده در حالیکه هر فردی باید به آداب و رسوم و فرهنگ و زبان خود با همه وجود افتخار کند.

وی ادامه داد: این حس تعلق هم یک سرمایه اجتماعی و هم عامل مهمی در حوزه امنیت ملی است چون ایران یعنی تک تک شهرها و روستاهای این کشور و همه افرادی که در این کشور زندگی می کنند لذا آموزش آئین شهروندی و فرهنگ شهروندی باید در دستور کار قرار گیرد چون زمانه ما را در کنار هم قرا داده که این به معنی شهروندی نیست و امروز علیرغم داشتن متعالی ترین آداب در حوزه همسایگی متاسفانه در مجتمع های مسکونی دچار مشکلات عدیده ای شده ایم.

وی گفت: آموزش ارتقاء سطح مسئولیت پذیری شهروندی باید برای شهروندان درحوزه زندگی آموزش داده شود چون درابتدایی ترین موضوع شهری برای نمونه زباله مشکل داریم و به میزانی که شهر توسعه پیدا کرده به موازات آن فرهنگ ساکنین آن ارتقاء پیدا نکرده است.

استاندار با اشاره به احترام به فرهنگ، آداب و رسوم محله ای به عنوان یکی دیگر از پیش شرط های شهر شهروند مدار بیان کرد: در شهرها فرهنگ ها متفاوت است لذا نباید نسخه واحد برای هر مناطق شهری پیچیده شود.

وی گفت: جلوگیری از شهرسازی یکنواخت، استفاده از جمعیت ها و تشکل های شهری به عنوان مجمع عمومی شهرداری و همکاری سایر سازمان ها و دستگاهها در حوزه مدیریت شهری به عنوان پیش شرطهای تحقق شهر بر اساس شهروندمداری است.

در این همایش معاون عمرانی استانداری، مدیران راه و شهرسازی، دستگاههای اجرایی، شهرداران، کارشناسان، مهندسان، اعضاء شوراهای اسلامی شهرهای استان نیز حضور داشتند.