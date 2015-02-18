به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال ۹۴ شهرداری اصفهان در هفتادمین جلسه شورای شهر اصفهان از سوی شهردار تقدیم شورا شد و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان پس از بیش از دو هفته بررسی جزئیات این بودجه نتایج به دست آمده را در جلسه علنی فوق العاده اعلام کردند.

حذف خرج‌های اضافی شهرداری در بودجه ۹۴

اعلام برخی از جزئیات بودجه بررسی شده در شورای اسلامی شهر اصفهان بیانگر مخالفت اعضای شورای چهارم با خرج‌های اضافی شهرداری بود که بر اساس آن کاهش ردیف اعتبارات تبلیغات شهری، هدایا، نصب بنر و پوستر در سطح شهر، حذف بودجه طرح‌های گردشگری از جمله این کاهش ردیف بودجه‌ها در بودجه سال ۹۴ شهرداری اصفهان بود.

اما در این میان به صفر رساندن بودجه رسانه‌های شهرداری اصفهان در بودجه سال ۹۴ این ارگان در نوع خود جالب توجه بود که بر اساس آن بودجه سیمای شهر، صدای شهر، خبرگزاری ایمنا و روزنامه اصفهان به صفر رسید.

گفتنی است که عباس حارج رسولی‌ها عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که یکی از مخالفان به صفر رساندن بودجه رسانه‌های شهرداری بود، اظهار داشت: این رسانه‌ها تاثیر بسزایی در ایجاد درآمد برای شهرداری دارند و نباید بودجه این رسانه‌ها به صفر برسد.

رسانه‌های شهرداری باید خودکفا شوند

اما علیرضا نصر اصفهانی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که از موافقان تصویب طرح به صفر رساندن بودجه‌ رسانه‌های شهرداری اصفهان بود در این میان با تاکید بر اینکه حذف بودجه رسانه‌های شهرداری به منزله تعطیل شدن این رسانه‌ها نیست، ادامه داد: حذف بودجه این رسانه‌ها می‌تواند به نوعی کمک به رسانه‌ها باشد تا همچون دیگر رسانه‌‌های استان به خودکفایی برسند و برای خود در آمدی داشته باشند.

گفتنی است که بودجه خبرگزاری ایمنا ۳۰۰ میلیون تومان و بودجه روزنامه اصفهان زیبا نیز ۶۰۰ میلیون تومان از سوی شهرداری تدوین شده بود که مورد تصویب در شورای اسلامی شهر قرار نگرفت و بودجه تمام رسانه‌های شهرداری با همدیگر تجمیع و مبلغ ۲ میلیارد تومان بودجه برای انعقاد قرار داد شهرداری با صدا و سیما برای اطلاع رسانی فعالیت‌‌های این نهاد به عموم مردم مورد تصویب قرار گرفت.

در ادامه بررسی بودجه جاری شهرداری اصفهان ردیف بودجه سازمان ورزش شهرداری اصفهان نیز به صفر رسید که در این میان رسول جزینی، عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر با این طرح مخالفت کرد و این را ظلمی به شهر اصفهان عنوان داشت.

اما عدنان زادهوش، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که از موافقان به صفر رساندن بودجه سازمان ورزش شهرداری اصفهان بود، بیان داشت: این بودجه به بخش فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان تزریق خواهد شد که این امر می‌تواند به بهبود برنامه‌های این بخش کمک کند.

وی ادامه داد: شهرداری هیچ مسئولیتی در خصوص ورزش ندارد و نباید در این زمینه وارد شود.

صفر شدن بودجه گردشگری شهرداری اصفهان

لازم به ذکر است که ردیف بودجه گردشگری شهرداری اصفهان نیز صفر و اعتبار آن به کمیته فرهنگ شهروندی اضافه شد.

کاهش اعتبارات شهرداری مرکزی شهرداری اصفهان از دیگر نتایج بررسی بودجه ۹۴ شهرداری اصفهان بود که در این میان اعتبارات نقدی شهرداری اصفهان به نصف رسید.

بررسی بودجه عمرانی شهرداری اصفهان نیز در این جلسه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان رسید که اعضای شورای شهر اصفهان در این بخش از بودجه محرومیت زدایی را از مهم‌ترین اولویت‌های تصویب این بخش از بودجه عنوان کردند.

دراین میان فتح‌الله معین، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که یکی از مخالفان نحوه تعیین درآمدهای شهرداری در بودجه بود، اظهار داشت: شهرداری اصفهان بیش از ۶۵ درصد از بودجه خود را از شهر فروشی و فروش تراکم تعیین کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان در تدوین بودجه هیج نوآوری را نداشته است، بیان داشت: روند تدوین بودجه شهرداری اصفهان نیازمند تغییرات اساسی است و باید محل درآمدهای شهرداری اصفهان تغییرات اساسی یابد.

مردم از پروژه‌های نیمه تمام شهر خسته شدند

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری در حال حاضر نباید نسبت به ایجاد پروژه‌های جدید اقدام کند، اظهار داشت: تکمیل پروژه‌‌های قدیمی و نیمه تمام شهرداری باید مورد توجه قرار گیرد چرا که مردم از افزایش پروژه‌های نیمه تمام خسته شده‌اند.

عباس حاج رسولی‌ها، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز که از موافقان نحوه تدوین بودجه عمرانی شهرداری اصفهان بود، ادامه داد: بودجه عمرانی شهرداری اصفهان بسیار خوب تدوین شده است و اگر دولت و مجلس قانون بیمه‌های ساختمانی را به خوبی تصویب و اجرایی کند مشکل درآمدهای شهرداری بیش از پیش مرتفع خواهد شد.

گفتنی است که در پایان این جلسه و در بررسی نهایی بودجه سال ۹۴ شهرداری اصفهان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید که یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان آن عمرانی و ۹۵۰ میلیارد تومان آن نیز به صورت جاری پیش بینی شده است.