عاشورزاده به فینال رسید/ شکست نایب قهرمان المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 58 تکواندوکار در غالب 9 تیم از هفت کشور ایران، افغانستان، عراق، ارمنستان، فرانسه، روسیه و اتریش صبح امروز در خانه تکواندو آغاز شد که در نهایت نفرات راه يافته به مرحله نیمه نهایی معرفی شدند.در مهمترین بازی صبح امروز و در وزن 68- کیلوگرم محمد باقری معتمد و ابوالفضل یعقوبی به مصاف هم رفتند که در نهایت این یعقوبی بود که 8 بر 6 مقابل نایب قهرمان المپیک پیروز از میدان خارج شد.

در این وزن یعقوبی بعد از برتری مقابل معتمد، نماینده افغانستان را نیز شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی برای رسیدن به دیدار نهایی باید با "آهیان" از ارمنستان پیکار کند. در آن سوی جدول نیز نورمحمدی دیگر نماینده ایران در این مرحله باید با "سینا بهرامی دیگر جوان با آتیه تکواندو ایران مبارزه کند. بهرامی در مرحله یک‌چهارم "استیون بارکلاس" از فرانسه با مدال برنز جهان را شکست داده بود.

در وزن 58- کیلوگرم 15 تکواندوکار حضور داشتند که فرزان عاشورزاده پدیده این روزهای تکواندو ایران دور نخست استراحت داشت و سپس 15 بر 4 محمد طریق از افغنستان را شکست داشت و در ادامه با برتری 8 بر 4 مقابل "ساموئلیان" از ارمنستان به دیدار نهایی رسید. در آن سوی جدول هم آرمین هادی‌پور و محمد کاظمی دو اردونشین با تجربه ایران یک مبارزه دیدنی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این هادی‌پور بود که 12 بر10 صاحب پیروزی شد و به نیمه نهایی رسید. وی برای رسیدن به بازی نهایی با عاشورزاده مبارزه خواهد کرد.

در وزن 80- کیلوگرم 11 تکواندو به رقابت پرداختند که "توران مایزروی" از فرانسه با برتری مقابل روسیه به نیمه نهایی رسید و میلاد بیگی هم با پیروزی مقابل فیاض فرید از افغانستان باید برای رسیدن به بازی پایانی به مصاف نماینده فرانسه برود. در آنسوی جدول فرزاد عبداللهی با پیروزی بر نماینده ارمنستان به این مرحله رسید تا برای رسیدن به فینال با "سعید اوستوف" از روسیه پیکار کند.

"ام بار اندیایه" نامدارترین تکواندوکار خارجی حاضر در این مسابقات که نفر سوم رنکنیگ جهانی در وزن چهارم المپیکی است دور نخست استراحت داشت و در ادامه در راند طلایی امید عمیدی را شکست داد. این فرانسوی برای رسیدن به فینال باید با مرتضی شیری پیکار کند. در آنسوی میدان هم سجاد مردانی و یک تکواندوکار فرانسوی دیگر برای رسیدن به فینال تلاش می‌کنند. در وزن 80+ کیلوگرم 10 تکواندوکار حضور دارند.

رقابتهای بین‌المللی جام فجر عصر امروز با شناخت نفران برتر به پایان می‌رسد.