۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۳

رونمایی از کتاب مبانی دینی اقتصاد مقاومتی

کتاب مبانی دینی اقتصاد مقاومتی به قلم آیت الله نعیم آبادی، دوشنبه ۴ اسفندماه در فرهنگسرای شفق رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور آیت الله نعیم آبادی نویسنده کتاب و سخنرانی حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، محمدرضا باهنر نائب رییس مجلس شورای اسلامی و حسن سبحانی استاد دانشگاه، دوشنبه ۴ اسفند ساعت ۱۵در فرهنگسرای شفق برگزار  میشود.

مبانی دینی اقتصاد مقاومتی تازه ترین اثر آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس است که مبانی دینی در اقتصاد مقاومتی را تشریح و بررسی می کند.

نویسنده در این کتاب در چهار فصل به بررسی و کنکاش شکر به عنوان شناخت سرمایه ها و بهره وری اولین گام در اقتصاد مقاومتی، احسان به عنوان کلید مقاوم سازی اقتصاد و قناعت برای زندگی گوارا و همچنین آسیب شناسی اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

این کتاب که در بررسی اقتصاد مقاومتی از منظر مباحث مطروحه در نوع خود قابل توجه است، در نتیجه گیری تأکید دارد، استفاده صحیح از نعمتها، هنر بزرگ مومنان است که هم از نعمت ها استفاده می کنند و مدیون آن نعمتها قرار نمی گیرند و هم رضایت خداوند را با آن به دست می آورند.

آیت الله نعیم آبادی تاکنون ۳۵ کتاب و پژوهش ریشه دار در حوزه مفاهیم اجتماعی دین اسلام منتشر ساخته که بازخوانی تعالیم تربیتی اسلام و بررسی آنها برای مطابقت با شرایط روز جامعه از ویژگیهای آثار اوست.

علاقه‌مندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان ۲۱، بوستان شفق مراجعه و یا با شماره ۱۸۳۷ تماس و یا به درگاه اینترنتی shafagh.farhangsara.ir  مراجعه کنند.

    • علوی ۰۱:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
      این کتاب را انتشار سروش نعیما منتشر کرده است. یکی از اهداف این نشر آثار آیت الله نعیم آبادی می باشد. www.soroushnaeima.ir

