حجت الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین کتابی با عنوان «یادستان دوست» شامل خاطراتی از زندگی مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: این کتاب خاطراتی از زندگی رهبر انقلاب است که از زبان مردم، مسئولان و نیز برخی از افراد در خارج از کشور ذکر شده‌است. در واقع این کتاب شامل روایت‌هایی است درباره زندگی ایشان از زبان دیگران.

وی افزود: این خاطرات در چند محور گردآوری شده که شامل مباحث علمی، مباحث ساده زیستی، مدیریت، شجاعت، دوران جنگ و جبهه، خانواده شهدا و توجه رهبری به آنان، مدیریت در دوران رهبری و ریاست جمهوری می شود.

شیرازی در مورد چگونگی گردآوری و تدوین این خاطرات نیز گفت: من از سال ۱۳۷۷ این خاطرات را از مردم و مسئولان گردآوری و در روزنامه‌هایی مانند کیهان و نشریه پرتو سخن منتشر می‌کردیم. مجموعه ای از آنها نیز در سال ۱۳۸۰ در قالب کتابی با عنوان «پرتو خورشید» گردآوری و توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم منتشر شد که تا کنون ۳۰ نوبت نیز تجدید چاپ شده است.

وی افزود: این مجموعه پس از انتشار در قالب کتاب در دست نوآوری و افزوده شدن خاطرات تازه‌ای قرار گرفت. در واقع قرار ما این بود که کتاب «پرتو خورشید» را در دو مجلد دیگر نیز درآوریم اما این دو مجلد در نهایت ادغام شد و پس از حذف و اضافه برخی از آنها در نهایت مبدل به کتاب «یادستان دوست» شد که توسط انتشارات سوره مهر در دست انتشار قرار گرفته است.

به گفته شیرازی این خاطرات شامل خاطرات گردآوری شده تا دو سال پیش نیز می شود که در حجمی بالغ بر ۷۰۰ صفحه در دست انتشار قرار گرفته است.