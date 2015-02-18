پروژه ۲۷ واحدی پونک معلولان دارای پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت ملکی افزود: پروژه ۲۷واحدی پونک دارای پیشرفت فیزیکی ۸۵درصدی است.

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه بهزیستی استان زنجان افزود: نزدیک به ۱۰نفر از معلولین جهت پیگیری وضعیت مسکن خود به معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی مراجعه نمودند.

ملکی اظهار داشت:تأخیرپروژه ۵۱واحدی پونک و خاتم بدلیل عدم اختصاص وام ۱۰۰ میلیون ریالی مسکن می باشد که توسط بانک مسکن اختصاص خواهد یافت.

وی دلیل عدم اختصاص وام را تفکیک سند زمین توسط مسکن و شهرسازی عنوان کرد و ابراز داشت:بهزیستی مدارک و مستندات لازم جهت پیگیری صدور پروانه مجدد ساخت توسط شهرداری را ارائه نموده است.

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه بهزیستی استان زنجان گفت:در صورت پذیرش مدارک از سوی شهرداری در زمینه تفکیک زمین بوسیله مسکن و شهرسازی مشکل این پروژه حل گردیده و وام مسکن به مالکین این خانه ها تعلق خواهد گرفت.

ملکی افزود:بهزیستی جهت رفع مشکل مددجویان خود اعتبار مشخصی در نظر گرفته است و در صورت همکاری شهرداری پروژه تکمیل گردیده و به مددجویان تحویل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۳و با توجه به سیاست های حمایتی دولت تدبیر و امید در دو مرحله به این پروژه کمک شده است و اعتباری بالغ بر۳ میلیارد ریال جهت پیشرفت این پروژه توسط بهزیستی هزینه شده است. که این کمک برای هر مددجو بالغ بر ۲۰۰ملیون ریال بوده است

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مؤسسات خیریه بهزیستی استان زنجان گفت: خبر مربوط به تجمع معلولین در مقابل ساختمان بهزیستی به دلیل پاره ای از مشکلات بدینوسیله تکذیب می شود.