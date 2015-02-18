صنایع غذایی و علوم دانشگاهی عجین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی بهمنیار بعداز ظهر چهارشنبه در دومین همایش ملی بهینه‌سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در حال برگزاری است، اظهار داشت: امنیت و سلامت دو نعمت مجهول در زندگی انسان ها به شمار می آید که هر کدام از این دو مجهول باید به صورت جداگانه تفکیک شود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری یکی از نکات مهم برای سیاستگذارانی که برای جامعه خدمت می کنند تامین معاش مردم بوده است که در صورت بهبود تولید قطعا در زنجیره مصرف، جابه جایی وانتقال این مقوله اثر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هدایت جامعه به سمت مواد ارگانیک پیش می رود، افزود: مواد ارگانیک به دلیل تضمیین سلامت جامعه با استقبال گسترده و وسیعی رو برو است که از این مقوله در جایگاهی اثر گذارتر می توان بهترین بهره وری راحاصل کرد.

بهمنیار با بیان اینکه تغذیه وصنایع غذایی به عنوان دو نیاز اساسی به زندگی مردم جامعه وابسته است، تصریح کرد: با بها دادن به تحقیقات می توان بخش صنایع مربوط به غذا را با علم عجین کنیم در نهایت اگر تحقیقات درستی دراین زمینه انجام نشود قطعا زمینه اعتماد مردم جامعه از بین خواهد رفت.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری با تاکید بر اینکه صنایع مورد نیاز مردم باید به بهترین شکل ممکن اعتماد سازی شود متذکر شد:صنعت در بحث تولید، توزیع و مصرف موثر واقع شده است لذا دراین راستا باید با بررسی وتحلیل در این امور اعتماد سازی و ظرفیت های موجود در بین مردم را افزایش دهیم.

این کارشناس کاشاورزی با نقد براینکه با وجود قرارداشتن مازندران در تراز اول کشاورزی چرا قیمتها درهنگام تولید کاهش می یابد اضافه کرد: با وجود اینکه اقتصاد مازندران به بخش کشاورزی وابسته است اما در هنگام تولید و برداشت محصول به طور ناباورانه با کاهش قیمت روبرومی شود و این امر به نوبه خود شرایط تضعیف تولیدکنندگان عرصه کشاورزی را به همراه دارد که باید سیاستگذاران این بخش پاسخگو باشند

بهمنیار در پایان با اشاره به آمادگی دانشگاه کشاورزی جهت فعالیت در زمینه صنایع خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم کشاورزی با دارا بودن ظرفیت ها، پتانسیل ها ودانش موجود جهت فعالیت در زمینه صنایع غذایی آمادگی کامل خود راجهت ارائه راهکار اعلام می کند.