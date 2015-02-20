به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۱۱ ماه از سال ۹۳ و ناکامی دولت در اجرای مصوبه مجلس درباره هدفمندی یارانه ها و حذف ثروتمندان یارانه بگیر بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ این بار خود مجلسیان دست به کار شدند و برای حذف یارانه بگیران ثروتمند برنامه ریزی کردند.

گرچه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چند روز پیش از آغاز حذف یارانه بگیران ثروتمند خبرداده است اما این حذف فقط شامل یارانه بگیران ایرانی خارج از کشور شده است و فعلا کلید حذف یارانه ثروتمندان داخل کشور را نزده است.

حذف بدون استرس

وی با بیان اینکه اگر حذف یارانه درآمدهای بالا با دقت انجام شود این امر موجب استرس در جامعه نمی شود، هدفمندی یارانه ها تنها معطوف به پرداخت یارانه نیست، گفت: ۵۰ درصد منابع هدفمندی باید بین خانوارها تقسیم و بقیه آن باید صرف افزایش تولید و بهبود وضعیت بهداشت و درمان شود.

بر این اساس اخیرا مجلس دست به کار شده و کمیسیون تلفیق مجلس رای به عدم پرداخت یارانه نقدی به خانوارهایی که بیش از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند از دریافت یارانه نقدی زده است که البته باید به تصویب نهایی برسد، این در حالی است که سخنگوی دولت اعلام کرد که حذف یارانه خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان در گرو تصویب مجلس است با این کار عملا توپ حذف یارانه خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان را به زمین مجلس انداخت.

مجلس نشینان مطرح می کنند که این پیشنهاد نمایندگان که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، درواقع بر اساس نظر دولت بود زیرا دولت اعلام کرده بود جامعه هدف را مشخص کنید تا ما فقط به آنها یارانه بپردازیم. در زمان تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم نماینده دولت موافقت خود را اعلام کرد.

حال باید این هفته منتظر تصمیم مجلسیات شویم تا ببینیم که آیا در مورد حذف خانوارهای با درآمد بیش از ۲.۵ میلیون تومان تصمیم گیری نهایی خواهد شد یا خبر؟ اما مجلسیان اعتقاد دارند که گرچه دولت در ابتدا با این پیشنهاد مجلس موافق بود اما در گنجاندن چنین تبصره ای در لایحه بودجه ۹۴ مخالفت کرده است.

نمایندگان خانه ملت مطرح می کنند که دولت معتقد است پیشنهاد پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد ۲.۵ میلیون تومان فاقد استدلال منطقی بوده و در اجرا نیز امکانپذیر نیست. دولت معتقد است که امکان شناسایی خانوارها با درآمد بیش از ۲.۵ میلیون تومان را ندارد و هزینه این ریسک را نمی‌پذیرد.

جلسه مجلس با جهانگیری

حتی این موضوع در جلسه مشترک کمیسیون تلفیق و معاون اول رئیس‌جمهور هم رای نیاورد و اظهارات جهانگیری به گونه‌ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست. بنابراین این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب نیز مانند سال گذشته قانون اجرا نشود.

براین اساس گرچه مجلس نشینان می گویند که در صورت مخالفت دولت این پیشنهاد در صحن مجلس رای نخواهد آورد، اما اخیرا نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده است که در صورت تصویب این موضوع توسط مجلس، دولت آن را اجرایی خواهد کرد.

با این وجود مجلس بیم آن را دارد که در صورت تصویب این موضوع، دولت مانند تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ آن را اجرا نکند و عملا بررسی های مجلس در این زمینه ناکام بماند و در عین حال مجلس همچنان بر لزوم اجرای قانون و پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و حمایت بیشتر از آنها تاکید می کند.

به هر حال حذف یارانه بگیران ثروتمند در اجرای هدفمندی یارانه ها موضوعی مهمی است که در این سالها همواره بین دولت و مجلس پاسکاری شده و دولت در انتظار دستور مجلس است تا پیامدهای بعدی آن را از سر باز کند و مجلس نیز در عمل خواستار اجرای قانون توسط دولت است.